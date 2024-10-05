Два вида выплат: кто может получить пенсию и соцвыплату

Некоторые пенсионеры имеют право на две пенсии сразу. Например лица с инвалидностью с детства могут также получить пенсию в связи с потерей кормильца.

Кто имеет право на 2 пенсии

Люди с инвалидностью с детства имеют право на государственную помощь. Ее размер в 2024 году такой:

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лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривна;

лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 1 888,8 гривны;

лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 1 416,6 гривны;

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 1 652,7 гривны.

Напомним! Это регулируется Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Такие лица могут получить пенсию по потере кормильца дополнительно к своим выплатам по инвалидности, если лицо, которая их обеспечивала умерла, а она является нетрудоспособной.

К нетрудоспособным членам семьи относятся: