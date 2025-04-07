Кто может получить две пенсии после смерти родственника

В Украине предусмотрена единовременная выплата помощи тем, кто самостоятельно организовал погребение пенсионера. Такая выплата предоставляется родственникам гражданских и военных пенсионеров.

Какую выплату дают на погребение

Размер этой помощи составляет сумму, эквивалентную двум месячным пенсиям умершего на момент его смерти, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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В случае смерти военного пенсионера или другого лица, которая подпадает под действие Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", члены семьи или лицо, которая занималась погребением, могут получить помощь в размере трех пенсий.

В то же время сумма не может быть меньше пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

Важно! Если погребение осуществлялось за счет государства, помощь не начисляется.

Как получить выплату

Чтобы получить выплату на погребение умершего пенсионера, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать пакет документов:

заявление о назначении пособия на погребение;

документ с налоговым номером (ИНН);

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о смерти;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти или справку о смерти пенсионера.

Обратите внимание! Если смерть наступила за рубежом, нужно подать официальный документ о смерти, выданный уполномоченным органом иностранного государства.