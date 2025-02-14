Кто из украинцев может получить сразу две субсидии

Внутренне перемещенные лица в Украине по состоянию на сейчас могут получить одновременно две субсидии. Одна может помочь с расходами на коммуналку, а другая - на аренду жилья.

Кто и при каких условиях может получить две субсидии

Рассчитают размер субсидии на аренду индивидуально для каждой семьи, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

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Так субсидия на аренду жилья для ВПЛ – это дополнительная финансовая помощь семьям из числа внутренне перемещенных лиц, которые вынуждены арендовать жилье из-за того потерю его в результате российской агрессии и оккупации. Этот механизм заработал с 29 января 2025 года.

В то же время ВПО могут получать другие социальные пособия, которые определены законодательством, в частности субсидию на жилищно - коммунальные услуги,

– отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Так оформить субсидию на аренду жилья могут:

внутренне перемещенные лица из оккупированных регионов;

ВПО с территорий, на которых ведутся боевые действия;

лица, квартиры которых уничтожены и непригодны для проживания, если у них на подконтрольной территории Украины нет другого жилья, а стоимость аренды жилья превышает 20% совокупного дохода семьи.

В частности есть еще и такие требования:

арендатор и арендодатель не должны быть между собой родственниками;

арендатор не получает от государства помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц;

арендодатель не получает компенсацию по программе "Приют".

Рассчитают размер субсидии на аренду индивидуально для каждой семьи. Ведь будут приниматься во внимание средний доход на одного человека в семье, количество членов семьи и стоимость аренды жилья в конкретном регионе,

– говорится на сайте Минсоцполитики.

Важно! Механизм предусматривает и покрытие налогов, которые должен уплатить арендодатель (налог на доходы физических лиц, единый налог и военный сбор и т.д.).