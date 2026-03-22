Стаж в Украине "удвоят": кому засчитают год за два

В украинской пенсионной системе предусмотрен специальный порядок зачисления страхового стажа для отдельных категорий граждан. В определенных законом случаях применяется льготный коэффициент, по которому один календарный год может учитываться как два.

Кому засчитают год работы за два?

Право на зачисление страхового стажа в двойном размере в Украине предусмотрено для отдельных категорий работников, деятельность которых связана с повышенными профессиональными рисками или особо сложными условиями труда.

Такой механизм является инструментом компенсации за работу в неблагоприятной среде и одновременно влияет на возможность досрочного выхода на пенсию. Соответствующие подходы применяются в соответствии с разъяснениями Пенсионного фонда Украины.

В частности, двойной учет стажа может применяться:

к лицам, занятых во вредных или опасных производственных условиях, где на работников влияют высокие уровни шума, вибрации, токсичных веществ или радиации.

к этой же категории относятся подземные работы: в шахтах, рудниках, метрополитене, а также деятельность, связанная со строительством и обслуживанием подземной инфраструктуры.

отдельно учитывается работа в экстремальных климатических условиях, в частности в высокогорье или на территориях с неблагоприятной средой.

Важно! Льготный порядок распространяется и на отдельные виды военной службы. Прежде всего в районах боевых действий, во время выполнения специальных задач или участия в операциях повышенной опасности.

Также к категориям, для которых возможен двойной учет стажа, относятся медицинские работники, которые работают в учреждениях с высоким уровнем риска (например, инфекционных или психиатрических), работники морского и речного флота, заняты в длительных рейсах, а также лица, которые принимали участие в ликвидации последствий аварий, катастроф или других чрезвычайных ситуаций.

Как подтвердить право на двойной стаж?

Применение повышенного коэффициента учета стажа не происходит автоматически. Оно возможно только при наличии надлежащего документального подтверждения условий труда или службы, отмечает ПФУ.

Обратите внимание! Ключевая задача заявителя – доказать не просто факт занятости, а именно характер выполняемой работы и ее принадлежность к льготным категориям.

Базовым документом остается трудовая книжка, однако ее записей обычно недостаточно.

В большинстве случаев необходимо дополнительно подать уточняющие справки от работодателя или архивные документы, где прямо указаны периоды работы, должность, условия труда и основания для отнесения к соответствующему списку (например, вредные или подземные работы).

Если речь идет о военной службе, подтверждением могут быть выдержки из приказов, справки из воинских частей или документы об участии в боевых действиях.

Для медицинских работников или спасателей – это справки о работе в учреждениях или подразделениях с повышенным уровнем риска.

Особое внимание стоит уделить ситуациям, когда предприятие ликвидировано или документы утеряны. В таком случае подтверждение возможно через архивные учреждения или, при отсутствии первичных данных, в судебном порядке. Практика показывает, что именно архивные справки часто становятся решающими для зачисления льготного стажа.

