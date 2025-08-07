Некоторые украинцы могут выйти на пенсию раньше, поскольку имеют право на двойной стаж. Каждый отработанный год им засчитывают как два года стажа.

Кто имеет право на двойной стаж?

Рассчитывают стаж для пенсии украинцев по закону №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В соответствии с ним, стаж в двойном размере можно получить за годы, когда человек работал на сложной или опасной работе, в экстремальных условиях.

Это могут быть такие работы:

Работа на Крайнем Севере, в высокогорных районах или регионах с неблагоприятным климатом;

Работа под землей, на горных профессиях, в частности, в метро, шахтах, на рудниках. Сюда же относят занятость на строительстве и обслуживании коммуникаций под землей;

Служба в армии – на двойной стаж могут рассчитывать участники боевых действий и АТО, а также военнослужащие, выполнявшие особо опасные задачи;

Работа в медицинских учреждениях, где существует большой риск для здоровья, а именно в инфекционных отделениях, психиатрических учреждениях, противотуберкулезных диспансерах (при определенных условиях);

Работа на водном транспорте, если человек работал в специфических условиях или выполнял длительные рейсы.

Работа в условиях высокого уровня шума, вибраций, радиации или токсичных веществ.

Важно! Участие в ликвидации последствий катастроф или стихийных бедствий, работа на месте аварий тоже считается опасной и дает право на двойной стаж.

Как воспользоваться двойным стажем?

Если человек имеет право на двойной стаж и хочет им воспользоваться, чтобы выйти на пенсию досрочно то ему необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

В фонд нужно предоставить документы подтверждающие это право:

трудовую книжку с выписками о месте и периоды работы в опасных условиях;

справки с предприятий где работало лицо;

выписки из нормативных актов (если изменились условия работы).

Стоит знать! На сегодня в Украине для начисления пенсии необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.