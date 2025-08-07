Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше, оскільки мають право на подвійний стаж. Кожен відпрацьований рік їм зараховують як два роки стажу.

Хто має право на подвійний стаж?

Розраховують стаж для пенсії українців за законом №1058-ІV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Відповідно до нього, стаж у подвійному розмірі можна отримати за роки, коли людина працювала на складній чи небезпечній роботі, в екстремальних умовах.

Це можуть бути такі роботи:

Праця на Крайній Півночі, у високогірних районах чи регіонах з несприятливим кліматом;

Робота під землею, на гірничих професіях, зокрема, у метро, шахтах, на рудниках. Сюди ж відносять зайнятість на будівництві та обслуговуванні комунікацій під землею;

Служба у війську – на подвійний стаж можуть розраховувати учасники бойових дій та АТО, а також військовослужбовці, що виконували особливо небезпечні завдання;

Робота в медичних закладах, де існує великий ризик для здоров'я, а саме в інфекційних відділеннях, психіатричних закладах, протитуберкульозних диспансерах (за певних умов);

Робота на водному транспорті, якщо людина працювала у специфічних умовах чи виконувала тривалі рейси.

Праця в умовах високого рівня шуму, вібрацій, радіації або токсичних речовин.

Важливо! Участь у ліквідації наслідків катастроф чи стихійних лих, робота на місці аварій теж вважається небезпечною і дає право на подвійний стаж.

Як скористатися подвійним стажем?

Якщо людина має право на подвійний стаж і хоче ним скористатися, щоб вийти на пенсію достроково то їй необхідно звернутися до Пенсійного фонду.

До фонду потрібно надати документи які підтверджують це право:

трудову книжку з виписками про місце та періоди роботи у небезпечних умовах;

довідки з підприємств де працювала особа;

витяги з нормативних актів (якщо змінилися умови роботи).

Варто знати! На сьогодні в Україні для нарахування пенсії необхідно мати не менше 15 років страхового стажу.