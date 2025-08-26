Представители отдельных профессий в Украине могут выйти на пенсию значительно раньше 60 лет. Все из-за того, что им засчитывается двойной стаж.

Кому начисляют двойной стаж?

Стаж в двойном размере означает, что за каждый отработанный год на определенных должностях в страховой стаж засчитываются два года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Такой подход позволяет работникам определенных профессий раньше выходить на пенсию. Это касается работы в сложных, опасных или экстремальных условиях, частности:

работы в особо вредных условиях труда, связанных с воздействием высоких уровней шума, вибрации, токсичных веществ или радиации;

подземных работ – на шахтах, рудниках, метрополитенах, на строительстве или обслуживании подземных коммуникаций;

работы в экстремальных климатических условиях – на Крайнем Севере, в высокогорьях или других территориях с неблагоприятным климатом;

отдельных видов военной службы: в условиях боевых действий или на других особо опасных заданиях;

медперсонала, который задействован в медицинской учреждениях с высоким уровнем риска (инфекционные больницы, психиатрические учреждения и т.д.);

работы на флоте, которая связана с долговременными рейсами;

работа в зоне чрезвычайной ситуации (на ликвидации последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий).

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию? Пенсия по возрасту в Украине назначается при наличии у граждан необходимого страхового стажа по достижении возраста 60, или 63, или 65 лет. В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужен стаж 32 года, в 63 – не менее 22 лет, а в 65 – не менее 15 лет.

Как оформить двойной стаж, чтобы выйти на пенсию раньше?

Если человек имеет право на двойной стаж и хочет им воспользоваться, чтобы выйти на пенсию досрочно то ему необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

В фонд нужно предоставить следующие документы:

трудовую книжку с выписками о месте и периоды работы в опасных условиях;

справки с предприятий где работал человек;

выписки из нормативных актов (если изменились условия работы).

Кто еще может выйти на пенсию раньше?