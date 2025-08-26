Представники окремих професій в Україні можуть вийти на пенсію значно раніше 60 років. Усе через те, що їм зараховується подвійний стаж.

Кому нараховують подвійний стаж?

Стаж у подвійному розмірі означає, що за кожний відпрацьований рік на певних посадах до страхового стажу зараховуються два роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Такий підхід дозволяє працівникам певних професій раніше виходити на пенсію. Це стосується роботи у складних, небезпечних або екстремальних умовах, зокрема:

роботи в особливо шкідливих умовах праці, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;

підземних робіт – на шахтах, рудниках, метрополітенах, на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій;

роботи в екстремальних кліматичних умовах – на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом;

окремих видів військової служби: в умовах бойових дій або на інших особливо небезпечних завданнях;

медперсоналу, який задіяний у медичній закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо);

роботи на флоті, яка пов’язана з довготривалими рейсами;

робота в зоні надзвичайної ситуації (на ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих).

Скільки потрібно стажу, аби вийти на пенсію? Пенсія за віком в Україні призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу після досягнення віку 60, або 63, або 65 років. У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібен стаж 32 роки, у 63 – не менше 22 років, а у 65 – не менше 15 років.

Як оформити подвійний стаж, щоб вийти на пенсію раніше?

Якщо людина має право на подвійний стаж і хоче ним скористатися, щоб вийти на пенсію достроково то їй необхідно звернутися до Пенсійного фонду.

До фонду потрібно надати такі документи:

трудову книжку з виписками про місце та періоди роботи у небезпечних умовах;

довідки з підприємств де працювала особа;

витяги з нормативних актів (якщо змінилися умови роботи).

Хто ще може вийти на пенсію раніше?