Кому нараховують подвійний стаж?
Стаж у подвійному розмірі означає, що за кожний відпрацьований рік на певних посадах до страхового стажу зараховуються два роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Такий підхід дозволяє працівникам певних професій раніше виходити на пенсію. Це стосується роботи у складних, небезпечних або екстремальних умовах, зокрема:
- роботи в особливо шкідливих умовах праці, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;
- підземних робіт – на шахтах, рудниках, метрополітенах, на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій;
- роботи в екстремальних кліматичних умовах – на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом;
- окремих видів військової служби: в умовах бойових дій або на інших особливо небезпечних завданнях;
- медперсоналу, який задіяний у медичній закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо);
- роботи на флоті, яка пов’язана з довготривалими рейсами;
- робота в зоні надзвичайної ситуації (на ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих).
Скільки потрібно стажу, аби вийти на пенсію?
Пенсія за віком в Україні призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу після досягнення віку 60, або 63, або 65 років. У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібен стаж 32 роки, у 63 – не менше 22 років, а у 65 – не менше 15 років.
Як оформити подвійний стаж, щоб вийти на пенсію раніше?
Якщо людина має право на подвійний стаж і хоче ним скористатися, щоб вийти на пенсію достроково то їй необхідно звернутися до Пенсійного фонду.
До фонду потрібно надати такі документи:
- трудову книжку з виписками про місце та періоди роботи у небезпечних умовах;
- довідки з підприємств де працювала особа;
- витяги з нормативних актів (якщо змінилися умови роботи).
Хто ще може вийти на пенсію раніше?
- Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше 60 років. Це можливо, якщо їхній трудовий договір розірвано з ініціативи роботодавця через зміни в організації виробництва, такі як ліквідація чи банкрутство підприємства.
- Також багатодітні жінки в Україні можуть вийти на пенсію у 50 років за наявності 15 років трудового стажу. Окрім цього їм передбачена надбавка до пенсії, яка становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму.
- Натомість вийти на пенсію в 45 років можуть деякі категорії людей, такі як військовослужбовці, спортсмени, педагоги, працівники правоохоронних органів, ДСНС. Їм передбачена пенсія за вислугу років.