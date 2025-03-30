Об этом все молчат: какую прибавку к пенсии можно получить в 2025 году

В 2025 году украинские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты, о которых знают не все. Речь идет о надбавке к пенсии, назначаемой отдельным категориям граждан.

Кому будет доплата к пенсии в апреле

Одинокие пенсионеры, которые нуждаются в постороннем уходе, начиная с апреля 2025 года, будут иметь возможность оформить ежемесячную доплату в размере 944 гривны, передает 24 Канал со ссылкой на закон "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

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Эта сумма составляет 40% от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность (по состоянию на 2025 год – это 2 361 гривна).

При этом, ежемесячная надбавка к пенсии назначается гражданам, которые соответствуют следующим критериям:

достигли возраста восьмидесяти лет и более;

проживают отдельно от других лиц;

по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе;

получают пенсию по возрасту.

Обратите внимание! Пенсионеры, которые получают выплату, например, по инвалидности, не имеют права на эту доплату. Обоснованная необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена заключением врачей и соответствующими официальными документами.

Как оформить доплату

Для получения ежемесячной выплаты пенсионер должен подать соответствующее заявление и предоставить следующие документы:

заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающее потребность в постоянном постороннем уходе;

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

выписку из Пенсионного фонда Украины, подтверждающую отсутствие других надбавок по уходу.

Обратите внимание! С первого марта 2025 года в Украине была проведена индексация пенсионных выплат, а также увеличен уровень минимальных пенсионных выплат для отдельных категорий граждан.