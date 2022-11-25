В ЕС договорились исключить российский газ из соглашений о совместной закупке

Теперь российского газа не будет ни в одном контракте ЕС на совместную закупку голубого топлива. Соответствующее решение было поддержано министрами энергетики стран Евросоюза 24 ноября.

В их заявлении говорится, что российский газ будет исключен из совместных закупок.

Могут ли украинцы из-за обстрелов России остаться еще и без газа: эксперт оценил угрозу

Европейские министры энергетики достигли политической договоренности о начале совместных закупок природного газа, а также о более срочных мерах по преодолению ценового кризиса на газовых рынках. В то же время, они не смогли договориться о предложении Еврокомиссии о механизме ограничения цены на газ, и поэтому отложили официальное принятие решения до середины декабря.

Что означает бойкот российского газа

Соглашенные правила позволят государствам-членам и энергетическим компаниям совместно покупать газ на мировых рынках. Ожидается, что объединение спроса на уровне ЕС обеспечит лучшее влияние стран ЕС на покупку газа на мировых рынках.

ЕС уже успел заполнить хранилища газа, чтобы обеспечить поставки этой зимой. Сегодня мы сделали важный шаг по обеспечению поставок и на следующую зиму. Чрезвычайные меры помогут нам использовать силу и преимущества нашего общего рынка и совместно обеспечить достаточные поставки газа на следующий год,

– прокомментировал министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикелла.

Он добавил, что это посылает правильный сигнал рынку и укрепляет наши механизмы солидарности в случае настоящей чрезвычайной ситуации.

Новые правила должны создать возможности для стран-членов ЕС и их энергетических компаний совместно покупать газ на мировых рынках.

Россия уже традиционно шантажирует мир

На днях крупнейшая российская газодобывающая компания "Газпром" заявила о сокращении поставок газа в Молдову через территорию Украины. Это произойдет якобы из-за того, что Украина задерживает часть топлива, предназначенного для Молдовы, в своих хранилищах.

Обвинения были отвергнуты министром инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андреем Спином, который сказал, что часть своего газа страна хранит в украинских хранилищах. Топливо в полном объеме используется для нужд Молдовы.

Из-за заявлений "Газпрома" Европа готовится к дальнейшим уменьшениям поставок российского природного газа. На фоне этого цены на топливо поднялись.

Достойно вашего внимания – ЕС будет покупать газ в Нигерии: смотрите видео