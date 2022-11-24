Обвинения были отвергнуты министром инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андреем Спином, который сказал, что часть своего газа страна хранит в украинских хранилищах. Топливо в полном объеме используется для нужд Молдовы.
Актуально США отменил запрет на импорт российской нефти Японией и рядом стран ЕС
Что будет в случае прекращения поставок
Из-за заявлений "Газпрома" Европа готовится к дальнейшим уменьшениям поставок российского природного газа.
Компания агрессора сообщила, что планирует ограничить экспорт на ту часть, которую Украина оставляет себе. Однако в ЕС готовятся к более масштабным сокращениям.
Небольшие сокращения обычно приводят к большим сокращениям. Риск того, что он перережет Украину, действительно очень высок
— сказала Екатерина Филиппенко, главная аналитика глобальных газовых рынков консалтинговой компании Wood Mackenzie, имея в виду постепенное сокращение газа Москвой из-за газопровода «Северный поток-1» летом.
Она добавила, что ожидает полного отключения уже до конца этого года.
Как реагируют цены на газ
Европейские цены на природный газ выросли на 4% в среду, но на уровне 124 евро (128 долларов) за мегаватт-час они остаются на 64% ниже рекордных уровней, достигнутых в начале этого года.
Если бы Россия прекратила экспорт через Украину, Европа потеряла бы около 4 миллиардов кубометров газа – или только 1% расчетного спроса на газ на 2022 год – в период с декабря по март, сказала Филиппенко.
Даже если это произойдет, Европа, скорее всего, справится, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Газохранилища континента заполнены почти на 95%, согласно данным Gas Infrastructure Europe. Это благодаря согласованным усилиям стран-членов ЕС в течение лета создать запасы до холодных месяцев, увеличивая импорт от альтернативных поставщиков и сжиженного природного газа.
А не по сезону мягкая погода в Европе в начале зимы помогла ограничить количество газа, которое необходимо изъять из этих запасов. В этом контексте полное перекрытие московского газопровода через Украину нанесло бы «минимальный» ущерб, сказала Филиппенко.
Может ли Россия терроризировать украинскую газовую систему
- Россия регулярно совершает массированные ракетные атаки, направленные на критическую инфраструктуру Украины. Последняя с ним произошла 23 ноября, в результате чего страна пережила блэкаут.
- 17 ноября страна-террорист впервые атаковала газовую инфраструктуру Украины, нанеся удар по газодобывающим объектам.
- Эксперты отмечают, что удары по объектам добычи голубого топлива будут менее эффективными, чем удары по энергетике. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, газовая инфраструктура имеет свою специфику, поскольку значительная часть трубопроводов находится под землей.