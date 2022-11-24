Звинувачення були відкинуті міністром інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрієм Спину, який сказав, що частину свого газу країна зберігає в українських сховищах. Паливо у повному об'ємі використовується для потреб Молдови.
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Що буде у випадку припинення постачань
Через заяви "Газпрому" Європа готується до подальших зменшень постачань російського природного газу.
Компанія агресора повідомила, що планує обмежити експорт на ту частину, яку Україна нібито залишає собі. Проте у ЄС готуються до масштабніших скорочень.
Невеликі скорочення зазвичай призводять до великих скорочень. Ризик того, що він переріже Україну, дійсно, дуже високий,
– сказала Катерина Філіппенко, головна аналітикиня глобальних газових ринків консалтингової компанії Wood Mackenzie, маючи на увазі поступове скорочення газу Москвою через газопровід "Північний потік-1" влітку.
Вона додала, що очікує на повне відключення уже до кінця цього року.
Як реагують ціни на газ
Європейські ціни на природний газ зросли на 4% у середу, але на рівні 124 євро (128 доларів) за мегават-годину вони залишаються на 64% нижче рекордних рівнів, досягнутих на початку цього року.
Якби Росія припинила експорт через Україну, Європа втратила б близько 4 мільярдів кубометрів газу — або лише 1% розрахункового попиту на газ на 2022 рік — у період з грудня по березень, сказала Філіппенко.
Навіть якщо це станеться, Європа, швидше за все, впорається, принаймні в найближчій перспективі. Газосховища континенту заповнені майже на 95%, згідно з даними Gas Infrastructure Europe. Це завдяки узгодженим зусиллям країн-членів ЄС протягом літа, щоб створити запаси до холодних місяців, збільшуючи імпорт від альтернативних постачальників і зрідженого природного газу.
А не по сезону м’яка погода в Європі на початку зими допомогла обмежити кількість газу, який необхідно вилучити з цих запасів. У цьому контексті повне перекриття московського газопроводу через Україну завдало б "мінімальної" шкоди, сказала Філіппенко.
Чи може Росія тероризувати українську газову систему
- Росія регулярно здійснює масовані ракетні атаки, спрямовані на критичну інфраструктуру України. Остання сталася 23 листопада, внаслідок чого країна пережила блекаут.
- 17 листопада країна-терорист вперше атакувала газову інфраструктуру України, завдавши удару по газовидобувальних об'єктах.
- Експерти зазначають, що удари по об'єктах видобутку блакитного палива будуть менш ефективними, ніж удари по енергетиці. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, газова інфраструктура має свою специфіку, оскільки значна частина трубопроводів перебуває під землею.