Все транзакции, касающиеся импорта российской нефти из проекта Сахалин-2, будут разрешены до 30 сентября 2022 года. Кроме того, запреты США на транзакции по импорту российской нефти в Хорватию, Болгарию и страны, не имеющие доступа к морю, отменяются.

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Разрешение импорта Японией

Минфин США авторизует до 12:01 утра 30 сентября 2023 года все операции, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, происходящей из проекта "Сахалин-2" или являющегося его побочным продуктом, при условии, что оно предназначено исключительно для импорта в Японию. .

Разрешение импорта по Европе работает в следующих случаях:

С 5 декабря 2022 года по 31 декабря 2024 года для Болгарии будут отменены ограничения для выполнения заключенных до 4 июня 2022 года контрактов или дополнительных контрактов для покупки, импорта или передачи морской сырой нефти и нефтепродуктов происхождением из России.

для выполнения заключенных до 4 июня 2022 года контрактов или дополнительных контрактов для покупки, импорта или передачи морской сырой нефти и нефтепродуктов происхождением из России. С 5 февраля 2023 года по 31 декабря 2023 года для Хорватии для приобретения, импорта или передачи вакуумного газойля, происходящего из России или экспортируемого из России, если нет альтернативной поставки, и Хорватия сообщила об этом не отрицавшей Еврокомиссии.

По состоянию на 5 декабря 2022 года для страны-члена ЕС, не имеющей выхода к морю, если поставка сырой нефти по трубопроводу из России прерывается по причинам, не зависящим от этого государства-члена ЕС, для морского транспорта.

Сырая нефть из России, подпадающая под CN 2709 00, будет импортироваться в это государство-член пока поставки будут возобновлены или пока Совет ЕС не решит отменить это исключение в отношении этого государства-члена ЕС, в зависимости от того, что наступит раньше.

Аварийные службы для судов

Санкции также не будут распространяться на действия, необходимые для реагирования на чрезвычайные ситуации на судах. Это форс-мажоры, связанные со здоровьем или безопасностью команды, защиты окружающей среды, включая безопасную стоянку в доке или якорную стоянку, срочный ремонт или спасательные операции.

Напомним, 5 декабря начнут действовать санкции стран G7 по экспорту российской нефти. Предоставление морских услуг покупателям, контрактующим нефть агрессора выше установленного ценового потолка, будет запрещено.