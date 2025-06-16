ЕС не откажется от российской "ядерки": причина не в Венгрии и Словакии

Еврокомиссия уже на этой неделе представит план полного прекращения импорта российского топлива. В то же время отказываться от российской ядерной продукции Европа пока не собирается.

Почему ЕС не отказывается от ядерного топлива России

За прошлый год ЕС заплатил Москве 22 миллиардов евро за различные энергоносители, в том числе около 700 миллионов за ядерное топливо. Несмотря на то, что импорт ядерной продукции относительно небольшой, именно от него отказаться труднее всего, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

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Европейские чиновники предупреждают, что внезапное прекращение поставок ядерного топлива из России создаст серьезные риски для энергетической безопасности ЕС.

В Евросоюзе работает 101 ядерный реактор, из которых 19 построены по советскому проекту типа ВВЭР.

Блок остается зависимым от России в сфере природного, переработанного и обогащенного урана на 20-25%.

Кроме того, много европейских реакторов используют российские запчасти или техническую экспертизу для обслуживания.

Важно! ЕС хочет полностью избавиться от импорта ядерной продукции из России до 2030-х годов. Но для построения внутренней ядерной цепи поставок требуется 241 миллиард евро инвестиций.

Кто против отказа от ядерной продукции из России

Против постепенного отказа от ядерного топлива из России также категорически выступают Венгрия и Словакия – две из пяти стран ЕС, которые эксплуатируют реакторы ВВЭР.

Словакия и Венгрия заявляют, что отказ от российского импорта приведет к росту цен и будет угрожать энергетической безопасности ЕС.

Больше всего зависит от России Венгрия. "Росатом" возводит два новых энергоблока на ее АЭС "Пакш", которые будут обеспечивать примерно три четверти всей электроэнергии страны.

Давление ЕС и переговоры с поставщиками Франции и США до сих пор так и не заставили страны отказаться от ядерного топлива из России.

Стоит знать! Канада уже запретила импорт урана из России, Великобритания ввела 35% пошлины на обогащенный российский уран. А США в мае приняли закон о полном отказе от российского урана с 2028 года.