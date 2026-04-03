"Ситуация может ухудшиться в ближайшие недели": в ЕС готовят нормирование топлива
- ЕС рассматривает возможность нормирования топлива из-за энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, и роста цен на нефть.
- Президент США Дональд Трамп призвал Европу покупать авиационное топливо в США, но для этого ЕС нужно изменить стандарты на топливо.
Из-за войны в Иране цены на нефть и нефтепродукты выросли по всему миру. ЕС уже готовится к длительному энергетическому шоку и рассматривает "все возможные варианты", в том числе и нормирование топлива.
Как ЕС готовится к энергокризису?
Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью изданию Financial Times.
Это будет длительный кризис... цены на энергоносители будут оставаться высокими очень долгое время, – отметил еврокомиссар.
Он предупредил, что ситуация с некоторыми наиболее критическими продуктами может ухудшиться уже в ближайшие недели.
Сейчас особенно обеспокоены авиакомпании из-за дефицита авиационного топлива.
Йоргенсен отметил, что пока ЕС не находится в кризисе поставок энергоресурсов. Однако Брюссель уже работает над тем, как преодолеть долговременные последствия войны на Ближнем Востоке.
По его словам, ЕС готовится к худшим сценариям, в частности, нормирование критических ресурсов, таких как авиационное топливо или дизель. Пока блок не считает необходимым вводить такие кризисные меры, но хочет быть готовым, если это понадобится.
Мы относимся к этому очень серьезно и готовы действовать, когда и если это станет необходимым. Нам нужно сохранять все варианты открытыми, и если это действительно, как я прогнозирую, длительный кризис, то эти инструменты понадобятся и на более позднем этапе,
– добавил еврокомиссар.
Также политик не исключает, что страны высвободят дополнительно энергоресурсы из стратегических запасов.
Важно! В прошлом месяце, напомним, страны, которые входят в Международное энергетическое агентство, единогласно согласились выделить 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы смягчить последствия нефтяного кризиса, как писало The Wall Street Journal.
Помогут ли США с ресурсами для Европы?
Накануне президент Дональд Трамп призвал страны Европы, которые страдают от дефицита авиационного топлива из-за войны в Иране, покупать его у США.
У меня есть предложение: покупайте в США – у нас этого достаточно,
– написал Трамп в соцсетях.
Однако для увеличения импорта из США ЕС необходимо ослабить стандарты для авиационного топлива. В ЕС и США они отличаются. Если в Европе температура замерзания должна составлять -47°C, то в США – только -40°C.
Йоргенсен отметил, что пока ЕС "не на том этапе", чтобы менять свои действующие правила. Однако он не исключает варианта, когда стандарты все-таки придется менять.
Мы рассматриваем все возможности, и очевидно, что чем серьезнее становится ситуация, тем больше нам придется обращаться и к законодательным инструментам,
– добавил еврокомиссар.
Заметьте! В то же время Йоргенсен отметил, что ЕС не откажется от прекращения импорта сжиженного природного газа из России.
Почему Европа обеспокоена из-за войны в Иране?
Почти полная остановка судоходства через Ормузский пролив вместе с ударами по энергетической инфраструктуре в регионе Персидского залива уже серьезно расшатали мировые энергетические рынки. Это привело к стремительному скачку цен и усилило опасения относительно стабильности поставок энергоносителей в долгосрочной перспективе.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее в письме к министрам стран ЕС предостерег, что Европе следует готовиться к длительным перебоям. На этом фоне правительствам советуют избегать шагов, которые могут стимулировать дополнительное потребление топлива, ограничивать торговлю нефтепродуктами, а также рассматривать возможность сокращения производства на европейских НПЗ.
К тому же с начала военных действий США и Израиля против Ирана цены на газ в Европе уже выросли более чем на 70%. Ситуацию дополнительно усложняет критически низкий уровень запасов после холодной зимы. Газовые хранилища в ЕС заполнены менее чем на 30% по состоянию на март, что является самым низким показателем за последние четыре года.