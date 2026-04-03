"Ситуация может ухудшиться в ближайшие недели": в ЕС готовят нормирование топлива

Из-за войны в Иране цены на нефть и нефтепродукты выросли по всему миру. ЕС уже готовится к длительному энергетическому шоку и рассматривает "все возможные варианты", в том числе и нормирование топлива.

Как ЕС готовится к энергокризису?

Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью изданию Financial Times.

Это будет длительный кризис... цены на энергоносители будут оставаться высокими очень долгое время, – отметил еврокомиссар.

Он предупредил, что ситуация с некоторыми наиболее критическими продуктами может ухудшиться уже в ближайшие недели.

Сейчас особенно обеспокоены авиакомпании из-за дефицита авиационного топлива.

Йоргенсен отметил, что пока ЕС не находится в кризисе поставок энергоресурсов. Однако Брюссель уже работает над тем, как преодолеть долговременные последствия войны на Ближнем Востоке.

По его словам, ЕС готовится к худшим сценариям, в частности, нормирование критических ресурсов, таких как авиационное топливо или дизель. Пока блок не считает необходимым вводить такие кризисные меры, но хочет быть готовым, если это понадобится.

Мы относимся к этому очень серьезно и готовы действовать, когда и если это станет необходимым. Нам нужно сохранять все варианты открытыми, и если это действительно, как я прогнозирую, длительный кризис, то эти инструменты понадобятся и на более позднем этапе,

– добавил еврокомиссар.

Также политик не исключает, что страны высвободят дополнительно энергоресурсы из стратегических запасов.

Важно! В прошлом месяце, напомним, страны, которые входят в Международное энергетическое агентство, единогласно согласились выделить 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы смягчить последствия нефтяного кризиса, как писало The Wall Street Journal.

Помогут ли США с ресурсами для Европы?

Накануне президент Дональд Трамп призвал страны Европы, которые страдают от дефицита авиационного топлива из-за войны в Иране, покупать его у США.

У меня есть предложение: покупайте в США – у нас этого достаточно,

– написал Трамп в соцсетях.

Однако для увеличения импорта из США ЕС необходимо ослабить стандарты для авиационного топлива. В ЕС и США они отличаются. Если в Европе температура замерзания должна составлять -47°C, то в США – только -40°C.

Йоргенсен отметил, что пока ЕС "не на том этапе", чтобы менять свои действующие правила. Однако он не исключает варианта, когда стандарты все-таки придется менять.

Мы рассматриваем все возможности, и очевидно, что чем серьезнее становится ситуация, тем больше нам придется обращаться и к законодательным инструментам,

– добавил еврокомиссар.

Заметьте! В то же время Йоргенсен отметил, что ЕС не откажется от прекращения импорта сжиженного природного газа из России.

Почему Европа обеспокоена из-за войны в Иране?