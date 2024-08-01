Запрет импорта рыбы из России: как это может ударить по Германии

Европейский Союз рассматривает новые санкции против России, включая возможность введения запрета на импорт российской рыбы.

Запрет на импорт рыбы из России

Балтийские страны, в частности Литва, подняли этот вопрос, указывая на то, что российские рыболовецкие траулеры осуществляют вылов рыбы в их водах. Литовское правительство призывает к внедрению контрмер, в частности дополнительных ограничений на экспорт рыбы.

Читайте также: Украина не отменит санкции против "Лукойла", они не угрожают Словакии, – Шмыгаль

Однако Германия зависит от импорта рыбы для переработки, поскольку с имеющимися только шестью глубоководными траулерами страна почти не занимается собственным глубоководным рыболовством.

Если бы поставки из российского вылова минтая на Аляске полностью прекратились из-за санкций, сейчас им не было бы замены,

– прокомментировал Штефан Майер, управляющий директор Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности и оптовых торговцев рыбой.

Согласно статистике Европейской ассоциации рыбной промышленности AIPCE, в 2022 году более 70% минтая, что импортировался в ЕС, происходил из российского вылова. По данным отраслевой ассоциации Fisch-Informationszentrum, до 85% минтая с Аляски, который потребляется в Германии, теперь поступает из России.

Только рыболовство в США не может компенсировать эти объемы для немецкого рынка. На данный момент в мире нет другого рыболовства, которое бы предлагало необходимые объемы, а также штамп устойчивости,

– сказал Майер.

Напомним, что Соединенные Штаты являются вторым по объему поставщиком этого вида рыбы в Европу после России. В то же время в США запрещен импорт российского аляскинского минтая.