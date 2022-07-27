ЕС намерен удвоить импорт украинской электроэнергии

В ближайшее время Европейский союз намерен удвоить импорт украинской электроэнергии. В марте 2022 удалось рекордно быстро синхронизировать Украину с европейской сетью.

Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

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По ее словам, ЕС сосредоточен на обеспечении работоспособности украинских систем электро- и газоснабжения в условиях войны.

Тот факт, что электричество и газ продолжают поступать, свидетельствует о чрезвычайной решительности и приверженности работающих в украинском энергетическом секторе.

– отметила она.

Она напомнила, что первые трансграничные коммерческие обмены электроэнергией начались в конце июня с Румынией, а в июле пошла Словакия.

"Торговая мощность ограничена 100 мегаваттами, но Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии собирается на этой неделе, чтобы принять решение об удвоении этой суммы", – добавила Симсон.

Что этому предшествовало

Российские удары по украинской инфраструктуре, в том числе и энергетической, являются одними из самых серьезных потерь за время войны. Президент Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что эта зима будет "самой сложной за все годы независимости". О самой сложной зиме говорят и в Европе – там цены на газ подскочили на 60% после того, как Россия прикрутила газовый вентиль.

Как сказал эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко, сейчас в Украине обесточены определенные регионы.

С платежами очень плохо. Рынок лихорадит. Надо перебалансировать, потому что, например, некоторые ТЭЦ вообще прекратили работу. У нас есть мощности, чтобы компенсировать, и топливо есть, но из-за разрушенной инфраструктуры есть нестабильность,

– объяснил эксперт.

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