ЕС окончательно установил пороговую цену на российскую нефть: что дальше

В ЕС после продолжительных споров согласовали потолок цен на российскую нефть. Ее установили на уровне 60 долларов за баррель.

Этот уровень значительно щедрее, чем те суммы, которые предлагали Польша и страны Балтии, но ниже, чем предложения Греции и Мальты в 70 долларов.

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Сейчас предельная цена выше, чем та, по которой Россия уже продает большую часть своей нефти. Но одной из целей ЕС было бросить поток нефти агрессора стабильным.

Поскольку Россия уже продает свою нефть со скидкой, верхний предел выше цены флагманского сорта страны – известного как Urals – упавшей до 45,31 доллара за баррель на этой неделе в порту Приморск на Балтийском море. В среду она выросла до $48,04,

Дополнительные условия

Лидеры ЕС договорились о дополнительных условиях, направленных на наказание Москвы, включая механизм, позволяющий пересматривать цену каждые два месяца. План также включает условие, что каждая новая цена должна быть не менее 5% ниже средних рыночных ставок.

Соглашение также вводит 45-дневный льготный период для судов в море, погрузивших свой груз до понедельника 5 декабря, давая им время до 19 января, чтобы выгрузить нефть.

Как отреагировала Россия

Министр иностранных дел РФ Лавров отметил в четверг, что уровень верхнего предела цены не имеет значения. Ранее Россия заявила, что не будет продавать нефть никому, кто согласится на верхний предел. В настоящее время мировое внимание приковано к предстоящим действиям агрессора.