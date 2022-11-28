Таким образом ЕС решительно ответил на неспровоцированную и неоправданную войну России против Украины. Он ввел беспрецедентное количество санкций, направленных против экономики России, и препятствовал ее способности продолжать эту агрессию.

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Совет ЕС внес обход санкций в список преступлений

Как заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек, это решение является важным инструментом для обеспечения прекращения любых попыток обойти эти меры. По его словам, выполнение ограничительных мер, введенных ЕС против России, важно.

Страны-члены имеют различные определения того, что является нарушением санкций и какие наказания должны применяться в случае нарушения. Это может привести к разной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяя лицам, подпадающим под ограничения, продолжать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых вводятся меры ЕС.

В Совете ЕС отметили, что включение нарушения ограничительных мер в список "преступлений ЕС" – первый из двух шагов, направленных на обеспечение одинакового уровня применения санкций во всем Евросоюзе и предотвращение попыток обойти или нарушить меры ЕС.

Теперь после принятия этого решения Еврокомиссия представит предложение по директиве, содержащей минимальные правила по определению уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС. Позже этот проект директивы необходимо будет обсудить и принять Советом и Европейским парламентом.

Россия может попытаться обойти санкции

Как ранее сообщалось, в связи с санкциями на импорт российской морской нефти доходы России могут значительно сократиться. Впрочем, страна-агрессор может попытаться обойти санкции, попытавшись скрыть прохождение своей нефти при поставках.

Так, Россия может попытаться перепродавать нефть через третьи компании, смешивая свою нефть с той, что направляется по другим направлениям. Есть очень большие танкеры, куда могут сливать нефть из разных мест, чтобы потом транспортировать ее дальше.

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