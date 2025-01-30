Повлияет ли транзит российского газа на мирные переговоры: в Еврокомиссии дали четкий ответ

Ранее в сети распространялась информация, возобновление поставок российского газа в ЕС может ускорить завершение войны в Украине. В Еврокомиссии прокомментировали эти сообщения.

Повлияет ли транзит российского газа на завершение войны

Представительница Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга в Брюсселе опровергла информацию, обнародованную Financial Times, о возможной связи между транзитом российского газа через Украину и мирными переговорами, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Некоторые страны ЕС хотят восстановить энергетическую зависимость от России

Она отметила, что позиция ЕС относительно мирных переговоров хорошо известна. Когда эти переговоры состоятся, они будут с Украиной.

Когда у нас будут такие переговоры, когда этот момент наступит, это будет с Украиной, и мы не подтверждаем никаких связей, о которых говорится в утренней статье о любых связях между транзитом газа через Украину и любыми мирными переговорами,

– заявила Пиньо.

Представительница Еврокомиссии также подтвердила намерения постепенно отказаться от импорта российского газа. Впрочем, по данным источников Financial Times, идею возобновления поставок больше всего поддерживают немецкие и венгерские чиновники.