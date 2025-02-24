Украинскую энергосистему интегрируют в ЕС до конца 2026 года

Еврокомиссия планирует до конца 2026 года завершить процесс интеграции энергетических систем Украины и Молдовы с европейским энергетическим рынком. Для этого уже разработан соответствующий план.

Украинская энергосистема интегрируется в Европу

Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен 24 февраля в Киеве на конференции "Поддерживай Украину", передает 24 Канал со ссылкой на трансляцию события в YouTube-канале Владимира Зеленского.

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Она отметила, что Еврокомиссия разработала амбициозный пакет с целью создания надежной, безопасной и конкурентоспособной энергосистемы для Украины. Уже в этом году Европа обеспечила Украину 1,8 гигаватта электроэнергии.

Президент Европейской комиссии заявила, что до конца следующего года планируется полная интеграция энергорынков Украины и Молдовы с европейским рынком.

Она подчеркнула, что использование 80% газовых запасов не только увеличит энергобезопасность, но и добавит прибыльности, усиливая стабильность как для Европейского Союза, так и для Украины.

Напомним! Европейская комиссия анонсировала новый финансовый пакет для Украины, который направлен на усиление энергетической независимости страны. Объем помощи составит 3,5 миллиарда евро и планируется ее выплата уже в марте.