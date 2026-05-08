Европа продолжает активно финансировать Россию: как Кремль получил от ЕС миллиарды евро в 2026 году

За первые четыре месяца 2026 года Европейский Союз приобрел рекордный объем газа из крупнейшего российского газового проекта. Война с Ираном заставляет Европу снова обращаться к топливу, от которого она пыталась отказаться.

Что известно о покупке Европой российского газа?

Евросоюз получил 91 партию сжиженного природного газа из российского проекта Ямал СПГ в период с января по апрель, что составляет 6,69 миллиона тонн, о чем пишет The Independent.

Об этом свидетельствует новый анализ судоходных данных, опубликованный экологической организацией Urgewald в четверг. За эти четыре месяца блок заплатил за газ примерно 3,88 миллиарда евро.

Мировой спрос на российские нефть и газ резко вырос после начала войны с Ираном. Закрытие Ормузского пролива с конца февраля убрало значительные объемы СПГ с глобального рынка.

Через пролив обычно проходит около пятой части мировых поставок СПГ. В связи с этим у Европы осталось меньше альтернатив, а эталонные цены на газ резко выросли.

TTF – главный газовый бенчмарк Европы – вырос примерно с 35 евро за мегаватт-час в январе и феврале до 52,87 евро в марте. В апреле средняя цена составляла 45,21 евро.

Обратите внимание! В результате Европа не только покупает больше российского газа, но и платит значительно больше за каждую партию, чем в начале года.

Европа никогда не импортировала так много СПГ с Ямала за первые четыре месяца года с тех пор, как Путин запустил проект в 2017 году,

– заявил Себастьян Реттерс, координатор кампании по санкциям в Urgewald.

Три месяца подряд каждый груз с Ямала, который достигал конечного пункта назначения, направлялся в Европу. В частности ЕС получил 98% всего экспорта Ямала СПГ в период с января по апрель.

Интересный факт: Китай, которого Россия годами пыталась сделать альтернативным покупателем, в первом квартале получил только две партии, а в феврале и марте – ни одной.

Самой загруженной точкой входа стал бельгийский терминал в Зебрюгге, который за первые четыре месяца принял 25 партий – примерно один танкер каждые 4,8 дня.

Импорт также вырос из-за накопления запасов перед новыми санкциями ЕС. Ограничения на краткосрочные контракты на российский СПГ вступили в силу 25 апреля, что побудило европейских трейдеров осуществить крупнейшую в истории месячную закупку российского СПГ в марте.

Полный запрет долгосрочных контрактов должен вступить в силу с января 2027 года. Об этом в частности говорится на сайте пресс-службы ЕС.

Регламент запрещает следующие действия, что опубликовано на сайте:

с 25 апреля 2026 года – на краткосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа;

с 17 июня 2026 года – краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа;

с 1 января 2027 года – долгосрочные контракты на импорт СПГ;

а с 30 сентября 2027 года – импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам.

Однако стоит знать еще кое-что. Государства-члены могут продлить этот срок – до 31 октября 2027 года. Но только если их газовые хранилища заполнены ниже установленных уровней.

Анализ Urgewald показывает, что именно долгосрочные контракты остаются главной лазейкой, которая позволяет российскому газу и дальше массово поступать в Европу.

Пока они существуют, Европа будет продолжать посылать деньги российскому газовому проекту, который не имеет прибыльного будущего без ЕС,

– сказал Реттерс.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее отверг возможность пересмотра графика запрета. И это даже несмотря на энергетический кризис.

Обратите внимание! Но аналитики считают, что без быстрого закрытия лазейки с долгосрочными контрактами основная часть российского арктического СПГ дальше будет поступать в Европу.

Что еще стоит знать о российском газе?

Напомним, что экспорт российского трубопроводного газа в Европу вырос в марте вырос на целых 22% по сравнению с 2025 годом. Он достиг отметки в 1,7 миллиарда кубометров.

Согласно информации, компания "Газпром" нарастила поставки природного газа по трубопроводу "Турецкий поток" до 55 миллионов кубометров в сутки. И это все на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

Вместе с тем Украина планирует стать крупным производителем биогазов и экспортером их в Европейский Союз. Кроме того, это может помочь Европе избавиться от зависимости от российских углеводородов.

Как отметил Денис Шмыгаль, к 2030 году страна стремится достичь объемов производства биометана в 1 миллиард кубометров в год. Также хотят нарастить его до 2,1 миллиарда кубометров в следующие пять лет.