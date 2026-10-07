ЕС сократил квоты на украинскую сталь на 50%: что это означает для заводов и экономики

Европейские партнеры приняли решение, которое может кардинально изменить будущее одной из ключевых отраслей нашей промышленности. Пока отечественные предприятия приходят в себя после постоянных обстрелов, новые правила экспорта ставят под сомнение целесообразность их восстановления.

Почему новые правила ЕС стали ударом для металлургов

Речь идет о сокращении европейских квот на украинскую сталь на 50%, что произошло в момент самого глубокого кризиса отрасли. Новые правила Евросоюза вступили в силу еще 1 июля, почти вдвое сократив беспошлинные объемы, а за превышение лимита теперь придется платить 50% пошлины, пишет пресс-служба "Метинвеста".

Генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков отмечает, что такие ограничения вынуждают бизнес пересматривать целесообразность любых новых инвестиций. По оценкам экспертов, квота на уровне около 1 миллиона тонн означает падение экспорта на 60% по сравнению с прошлыми годами.

Украинские металлурги работают в чрезвычайно сложных условиях: постоянные российские атаки, перебои с электричеством, нарушенная логистика и острый дефицит кадров. Только из "Метинвеста" в ряды Сил обороны мобилизовали более 8,5 тысяч работников.

Если вы не дадите нам надежды, тогда нет смысла в существовании промышленности и ее восстановлении. Это уничтожит одну из важных опор украинской экономики,

– обратился Рыженков к европейским политикам.

Он добавил, что применять к Украине такие же требования, как к мирным странам, абсолютно некорректно.

Как это повлияет на экономику городов и кошельки украинцев

Остановка или сокращение производства ударит не только по макроэкономике, но и по конкретным регионам. В Запорожье, Каменском и Кривом Роге металлургические гиганты являются главными работодателями, обеспечивающими зарплатами сотни тысяч семей.

Если остановить металлургические предприятия, экономика этих городов в значительной степени тоже остановится,

– предупредил генеральный директор "Метинвеста".

Вместо того чтобы просить гранты или кредиты, Украине гораздо выгоднее дать возможность собственной промышленности работать, зарабатывать валюту и платить налоги на оборону.

Обратите внимание! Проблемы отечественной металлургии начались задолго до июльских квот ЕС. До полномасштабного вторжения эта отрасль генерировала почти 10% ВВП Украины и приносила около трети всей экспортной выручки.

После оккупации части Донбасса и уничтожения заводов в Мариуполе в 2022 году эти показатели резко упали, однако отрасль все равно обеспечивала более 7% ВВП. Сейчас компании надеются на полноценную интеграцию в европейский рынок, ведь без рынков сбыта физическое восстановление разрушенных цехов просто теряет экономический смысл.

Недавно мы писали, что российский террор нанес сокрушительный удар по одному из самых прибыльных отраслей украинской экономики – металлургии. Последствия этой остановки вскоре ощутит на себе не только государственный бюджет, но и валютный рынок.