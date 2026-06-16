Помощь от союзников: ЕС выделил средства на восстановление защитных сооружений на ЧАЭС

Союзники продолжают финансировать восстановление защитного сооружения на Чернобыльской АЭС. В частности, на этот раз поддержку оказывает Европейский Союз.

Что известно о выделении средств на ЧАЭС

Он направит 75 миллионов евро грантовой помощи на восстановление Нового безопасного конфайнмента, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Читайте также Удар по хранилищу ядерного топлива возле Чернобыльской АЭС: "Энергоатом" показал первые фото

Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита G7. Средства будут направлены на восстановление защитного сооружения над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. Оно было повреждено в результате атак России.

Первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль поблагодарил Европейский Союз и, в частности, Урсулу фон дер Ляйен за решение поддержать восстановление объекта. Он подчеркнул, что такой вклад является важным шагом для восстановления защитной конструкции над разрушенным энергоблоком и укрепления ядерной безопасности Украины и всей Европы в целом.

По его словам, приоритетами остаются:

восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры;

повышение устойчивости энергосистемы;

обеспечение надёжного энергоснабжения.

Что ещё сообщила Урсула фон дер Ляйен

Также президент Еврокомиссии сообщила, что Евросоюз координирует работу по подготовке Украины к следующему отопительному сезону. В настоящее время стороны присоединяются к международным усилиям по мобилизации поддержки для укрепления устойчивости украинской энергосистемы в преддверии зимы.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Европа продолжает оказывать непоколебимую поддержку Украине. Она также отметила, что Европейский Союз продолжает поддерживать Украину не только в противостоянии России, но и на пути к членству в ЕС.

Что еще известно о финансировании ЧАЭС

Напомним, что на прошлой неделе Верховная Рада поддержала изменения в Государственный бюджет на 2026 год. На нужды ЧАЭС дополнительно предусмотрено почти 600 миллионов гривен.

Норвегия также выделила средства на Чернобыльскую АЭС. Сумма взноса — 100 миллионов норвежских крон (это примерно 10 миллионов долларов США),