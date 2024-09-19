Подготовка к зиме: как ЕС наращивает финансовую поддержку энергетической безопасности Украины

Европейский Союз активно увеличивает свою финансовую поддержку Украины в сфере энергетической безопасности накануне зимы. Это поможет удовлетворить срочные потребности населения и сделает энергетическую систему страны более устойчивой в долгосрочной перспективе.

Дополнительные деньги на восстановление энергетики

Сейчас Европейская Комиссия предоставляет дополнительные 160 миллионов евро для решения последствий атак на энергетическую инфраструктуру, передает 24 Канал. В частности, из этой суммы:

Читайте также: "Будет непросто": какого дефицита мощности стоит ожидать украинцам зимой

100 миллионов евро – будет направлено на гуманитарную помощь, в частности на обеспечение приютов и обогревателей;

– будет направлено на гуманитарную помощь, в частности на обеспечение приютов и обогревателей; 60 миллионов евро – на ремонтные работы и восстановление энергетических систем за счет российских замороженных активов.

ЕС также имеет целью восстановить и экспортировать до 4,5 гигаватт электроэнергии в Украине этой зимой. А также:

восстановление электростанций и поставки оборудования, что покрывает 15% потребностей Украины;

и поставки оборудования, что покрывает 15% потребностей Украины; увеличение экспорта электроэнергии до 12% для покрытия потребностей Украины;

до 12% для покрытия потребностей Украины; развитие децентрализованного производства электроэнергии, в частности поставки солнечных панелей в больницы.

Напомним! Уже с момента полномасштабного вторжения России в Украину, страна получила поддержку на сумму не менее 2 миллиардов евро через Фонд энергетической поддержки Украины и Механизм гражданской защиты ЕС.