За первое полугодие 2024 года страны ЕС импортировали на 7% больше российского газа, чем за аналогичный период 2023 года. Во Франции поставки вообще выросли более чем вдвое.

ЕС не спешит отказываться от российского газа

Поставки сжиженного природного газа в Европу выросли до почти 4,4 миллиарда кубометров во Франции, по сравнению с более чем 2 миллиардами кубометров в первой половине 2023 года.

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В то же время спрос на газ во Франции упал на 9%. Кроме того, Испания увеличила импорт на 1%, а Бельгия уменьшила на 16%.

Из этого следует, что ЕС отстает от графика постепенного отказа от российского ископаемого топлива до 2027 года.

Французский импорт российского СПГ

Французский энергетический гигант TotalEnergies, который импортировал больше всего газа из России в первом полугодии 2024 года, заявил, что это связано с контрактами, подписанными до вторжения России в Украину.

Министерство финансов и экономики Франции сообщило, что атаки хуситов на суда через Суэцкий канал изменили структуру импорта СПГ, усложнив поставки газа с Ближнего Востока.

А вот российский маршрут из Арктики остался неизменным. Франция импортировала меньше российского СПГ по сравнению с другими поставщиками, включая США, Анголу, Камерун, Египет и Нигерию.

Представитель ЕС Адальберт Янц отметил, что увеличение импорта российского СПГ не ставит под сомнение достижения ЕС за последние два года, поскольку они диверсифицировали свои источники импорта, в частности из Норвегии и США.