ЄС не поспішає відмовлятися від російського газу
Постачання скрапленого природного газу до Європи зросли до майже 4,4 мільярда кубометрів у Франції, порівняно з більш ніж 2 мільярдами кубометрів у першій половині 2023 року.
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Водночас попит на газ у Франції впав на 9%. Крім того, Іспанія збільшила імпорт на 1%, а Бельгія зменшила на 16%.
З цього випливає, що ЄС відстає від графіка поступової відмови від російського викопного палива до 2027 року.
Французький імпорт російського СПГ
Французький енергетичний гігант TotalEnergies, який імпортував найбільше газу з Росії в першому півріччі 2024 року, заявив, що це пов'язано з контрактами, підписаними до вторгнення Росії в Україну.
Міністерство фінансів та економіки Франції повідомило, що атаки хуситів на судна через Суецький канал змінили структуру імпорту СПГ, ускладнивши постачання газу з Близького Сходу.
А от російський маршрут з Арктики залишився незмінним. Франція імпортувала менше російського СПГ порівняно з іншими постачальниками, включаючи США, Анголу, Камерун, Єгипет та Нігерію.