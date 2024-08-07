ЄС не поспішає відмовлятися від російського газу

Постачання скрапленого природного газу до Європи зросли до майже 4,4 мільярда кубометрів у Франції, порівняно з більш ніж 2 мільярдами кубометрів у першій половині 2023 року.

Читайте також Сьогодні останній день: які показники треба передати, щоб не переплачувати за комуналку

Водночас попит на газ у Франції впав на 9%. Крім того, Іспанія збільшила імпорт на 1%, а Бельгія зменшила на 16%.

З цього випливає, що ЄС відстає від графіка поступової відмови від російського викопного палива до 2027 року.

Французький імпорт російського СПГ

Французький енергетичний гігант TotalEnergies, який імпортував найбільше газу з Росії в першому півріччі 2024 року, заявив, що це пов'язано з контрактами, підписаними до вторгнення Росії в Україну.

Міністерство фінансів та економіки Франції повідомило, що атаки хуситів на судна через Суецький канал змінили структуру імпорту СПГ, ускладнивши постачання газу з Близького Сходу.

А от російський маршрут з Арктики залишився незмінним. Франція імпортувала менше російського СПГ порівняно з іншими постачальниками, включаючи США, Анголу, Камерун, Єгипет та Нігерію.

Зауважте! Речник ЄС Адальберт Янц зазначив, що збільшення імпорту російського СПГ не ставить під сумнів досягнення ЄС за останні два роки, оскільки вони диверсифікували свої джерела імпорту, зокрема з Норвегії та США.