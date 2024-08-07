ЄС не поспішає відмовлятися від російського газу

Постачання скрапленого природного газу до Європи зросли до майже 4,4 мільярда кубометрів у Франції, порівняно з більш ніж 2 мільярдами кубометрів у першій половині 2023 року.

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Водночас попит на газ у Франції впав на 9%. Крім того, Іспанія збільшила імпорт на 1%, а Бельгія зменшила на 16%.

З цього випливає, що ЄС відстає від графіка поступової відмови від російського викопного палива до 2027 року.

Французький імпорт російського СПГ

Французький енергетичний гігант TotalEnergies, який імпортував найбільше газу з Росії в першому півріччі 2024 року, заявив, що це пов'язано з контрактами, підписаними до вторгнення Росії в Україну.

Міністерство фінансів та економіки Франції повідомило, що атаки хуситів на судна через Суецький канал змінили структуру імпорту СПГ, ускладнивши постачання газу з Близького Сходу.

А от російський маршрут з Арктики залишився незмінним. Франція імпортувала менше російського СПГ порівняно з іншими постачальниками, включаючи США, Анголу, Камерун, Єгипет та Нігерію.