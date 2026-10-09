Европа снимает удавку с Китая: ЕС запускает 46 проектов по добыче металлов

Брюссель начинает масштабную экономическую игру, которая должна навсегда изменить глобальный рынок сырья. Ставки чрезвычайно высоки, ведь речь идет о технологическом выживании целого континента.

Почему эти металлы так важны для кошелька

Европейская Комиссия официально объявила о запуске 46 новых стратегических проектов, призванных покончить с зависимостью ЕС от китайского сырья. Речь идет о масштабной добыче и переработке критически важных металлов, таких как литий, кобальт, никель и медь, о чем пишет Politico. Это решение напрямую повлияет на стоимость производства электромобилей, аккумуляторов и оборонных технологий в ближайшие годы.

Интересно! Львиная доля утвержденных инициатив направлена на поддержку электрификации. Литий, никель, кобальт, марганец и графит – это основа для создания батарей, которые установлены в каждом электромобиле или домашней системе хранения энергии.

Если у Европы будет собственное сырье, конечные потребители получат более стабильные цены на технику и автомобили, которые больше не будут зависеть от геополитических прихотей Пекина. В список также вошли медь и алюминий, без которых невозможна работа ни одной современной электросети.

Какие амбициозные цели ставит перед собой Брюссель

Согласно Акту о критически важных сырьевых ресурсах, к 2030 году Евросоюз планирует самостоятельно добывать не менее 10% необходимых материалов, перерабатывать 40% и направлять на вторичное использование 25%. Главное правило – ни одна страна за пределами ЕС не должна поставлять более 65% какого-либо материала. "С помощью проектов, отобранных в 2025 и 2026 годах, мы сможем полностью удовлетворить наши европейские цели по добыче лития, никеля и редкоземельных элементов", – отметил руководитель промышленного сектора блока Стефан Сежурне.

Важно! Этот шаг стал вынужденной реакцией на агрессивную торговую политику Азии. Ровно год назад, 9 октября 2025 года, Китай неожиданно ввел новые экспортные ограничения на редкоземельные металлы, почему это спровоцировало напряженность на мировом рынке. Эти ограничения будут действовать до января следующего года, поэтому ЕС вынужден действовать на опережение.

Статус "стратегического проекта" позволит европейским компаниям получать разрешения на открытие шахт всего за 27 месяцев, а на заводы по переработке – за 15 месяцев, что значительно ускорит приток инвестиций и защитит экономику континента.

Ранее мы писали, что уже с января 2027 года Зимбабве полностью запретит экспорт литиевого концентрата, вынуждая компании перерабатывать сырье внутри страны. Этот шаг ударит по цепочкам поставок, ведь южноафриканское государство обеспечивает около 10% мировой добычи этого критически важного для электромобилей металла