Чому ці метали настільки важливі для гаманця

Європейська Комісія офіційно оголосила про запуск 46 нових стратегічних проєктів, які покликані знищити залежність ЄС від китайської сировини. Йдеться про масштабний видобуток та переробку критично важливих металів, таких як літій, кобальт, нікель та мідь, про що пише Politico. Це рішення безпосередньо вплине на вартість виробництва електромобілів, акумуляторів та оборонних технологій у найближчі роки.

Цікаво! Левова частка затверджених ініціатив спрямована на підтримку електрифікації. Літій, нікель, кобальт, марганець та графіт – це фундамент для створення батарей, які стоять у кожному електрокарі чи домашній системі збереження енергії.

Якщо Європа матиме власну сировину, кінцеві споживачі отримають стабільніші ціни на техніку та авто, які більше не залежатимуть від геополітичних примх Пекіна. До списку також потрапили мідь та алюміній, без яких неможлива робота жодної сучасної електромережі.

Які амбітні цілі ставить перед собою Брюссель

Згідно з Актом про критичну сировину, до 2030 року Євросоюз планує самостійно видобувати щонайменше 10% необхідних матеріалів, переробляти 40% та відправляти на вторинне використання 25%. Головне правило – жодна країна поза межами ЄС не повинна постачати понад 65% будь-якого матеріалу. "З проєктами, відібраними у 2025 та 2026 роках, ми зможемо повністю задовольнити наші європейські цілі з видобутку літію, нікелю та рідкісноземельних елементів", – зазначив керівник промислового сектору блоку Стефан Сежурне.

Важливо! Цей крок став вимушеною реакцією на агресивну торговельну політику Азії. Рівно рік тому, 9 жовтня 2025 року, Китай несподівано запровадив нові експортні обмеження на рідкісноземельні метали, чим спровокував напругу на глобальному ринку. Ці обмеження діятимуть до січня наступного року, тому ЄС змушений діяти на випередження.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Статус "стратегічного проєкту" дозволить європейським компаніям отримувати дозволи на відкриття шахт всього за 27 місяців, а на заводи з переробки – за 15 місяців, що значно прискорить надходження інвестицій та захистить економіку континенту.

Раніше ми писали, що вже з січня 2027 року Зімбабве повністю заборонить експорт літієвого концентрату, змушуючи компанії переробляти сировину всередині країни. Цей крок вдарить по ланцюгах постачання, адже південноафриканська держава забезпечує близько 10% світового видобутку цього критично важливого для електрокарів металу