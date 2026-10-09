Що зміниться на світовому ринку літію

Вже з січня 2027 року Зімбабве повністю заборонить експорт літієвого концентрату, змушуючи компанії переробляти сировину всередині країни, повідомляє Bloomberg. Цей крок вдарить по ланцюгах постачання, адже південноафриканська держава забезпечує близько 10% світового видобутку цього критично важливого для електрокарів металу, про що свідчать дані Геологічної служби США.

Видобувні компанії просили надати їм більше часу на підготовку до нових правил, проте влада залишилася непохитною. "Виробники літію в Зімбабве мали вдосталь часу, щоб підготуватися до дедлайну з переробки в січні 2027 року", – зазначив секретар з питань інформації Нік Мангвана. Він категорично додав, що жодних виправдань для подальших відстрочок просто не існує.

Як Китай захоплює африканські ресурси

Ситуація з літієм у Зімбабве яскраво демонструє, як Пекін посилює свій контроль над глобальними ресурсами. Китайські інвестори, серед яких місцеві підрозділи Sinomine Resource Group, Chengxin Lithium та Sichuan Yahua, вже вклали величезні кошти у цей сектор. Наразі Sinomine та Yahua активно будують потужності для виробництва сульфату літію – проміжного матеріалу для батарей, тоді як компанія Huayou вже запустила власний завод.

Зверніть увагу! Варто нагадати, що шлях до повної заборони розпочався ще у лютому, коли країна вперше зупинила відвантаження концентрату. Головною метою тоді була боротьба з нелегальним вивезенням металу та стимулювання створення продуктів із вищою доданою вартістю.

У квітні уряд тимчасово пом'якшив експортні обмеження, але тепер, наслідуючи приклад інших африканських держав, Зімбабве остаточно вирішило витискати максимум прибутку зі своїх природних багатств. Для кінцевого споживача у світі це може означати потенційне подорожчання акумуляторів через монополізацію переробки китайськими корпораціями.

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