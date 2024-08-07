Сегодня последний день: какие показатели надо передать, чтобы не переплачивать за коммуналку
Источник:Нафтогаз
Обычно показатели счетчиков газа украинцы должны передавать до 5 числа каждого месяца. Впрочем, в этом месяце Нафтогаз продлил срок подачи до 7 августа.
До когда можно подать показатели
На этот раз срок подачи показателей был продлен до 7 августа из-за технических проблем с личным кабинетом пользователя.
Читайте также Какая гривневая купюра выходит из обращения в августе: информация для украинцев
Поскольку компания пыталась решить неисправности, пользователи имели больше времени, чтобы подать показатели.
Теперь у вас есть больше времени для передачи показаний. Мы понимаем, что технические проблемы могли создать неудобства, поэтому сделали все возможное, чтобы вы не волновались и успели вовремя,
– сообщили в Нафтогазе.
Как передать показатели
Пользователи могут передать показатели газового счетчика несколькими альтернативными способами:
- Чат-боты GASUA в Viber или Telegram;
- SMS на номер 4647;
- По телефону 066-300-2888 (нажмите 1);
- Контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Киевстар), 093-300-2-888 (Lifecell).
Эти способы помогут передать данные, даже если личный кабинет не работает.