Сегодня последний день: какие показатели надо передать, чтобы не переплачивать за коммуналку

Обычно показатели счетчиков газа украинцы должны передавать до 5 числа каждого месяца. Впрочем, в этом месяце Нафтогаз продлил срок подачи до 7 августа.

До когда можно подать показатели

На этот раз срок подачи показателей был продлен до 7 августа из-за технических проблем с личным кабинетом пользователя.

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Поскольку компания пыталась решить неисправности, пользователи имели больше времени, чтобы подать показатели.

Теперь у вас есть больше времени для передачи показаний. Мы понимаем, что технические проблемы могли создать неудобства, поэтому сделали все возможное, чтобы вы не волновались и успели вовремя,

– сообщили в Нафтогазе.

Как передать показатели

Пользователи могут передать показатели газового счетчика несколькими альтернативными способами:

Чат-боты GASUA в Viber или Telegram;

SMS на номер 4647;

По телефону 066-300-2888 (нажмите 1);

Контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Киевстар), 093-300-2-888 (Lifecell).

Эти способы помогут передать данные, даже если личный кабинет не работает.