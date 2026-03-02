Если забыли платеж по кредитке: как вернуть льготный период
- Соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что банк может вернуть льготный период, если клиент забыл внести платеж впервые.
- Клиенту следует внести необходимую сумму на следующий день и обратиться в поддержку для восстановления льготного периода.
Многие украинцы сталкивались с проблемой, когда забывали внести плановый платеж по кредитке. Более того, из-за этого мог сгореть льготный период.
Как вернуть льготный период, если забыли внести кредитный платеж?
Однако эту ситуацию можно исправить, о чем сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
Читайте также Польский банк теперь будет работать в Украине: ВРУ приняла решение
Увидел в Threads сообщение клиента и подумал, что, возможно, стоит поделиться этим советом немного шире. Бывает, что в конце месяца наваливается куча дел и просто забываешь внести плановый платеж по кредитке. И вдвойне обиднее, если из-за этого сгорает льготный период.
Гороховский рассказал, что если это произошло впервые, то можно внести необходимую сумму на следующий день. Но также следует написать в поддержку. Он заверил, что они "почти всегда войдут в ваше положение" и вернут как проценты, так и льготный период.
Не знаю, делает ли так кто-то еще из банков в мире, но мы делаем так с самого начала проекта и считаем, что именно так и должен действовать любой бизнес, который хочет иметь шанс на уважение клиентов,
– добавил Олег Гороховский.
Он отметил, что Monobank не радуется "завтыкам" клиентов.
Напомним! В то же время mono не имеет собственных отделений. Банк работает только на мобильных устройствах. Пополнять карты Monobank можно с помощью банков-партнеров, терминалов, банкоматов и онлайн-сервисов. Об этом говорится на сайте банка.
Что еще следует знать о Monobank?
- Monobank официально отменил комиссию на переводы по IBAN. Ранее она составляла 0,5% для сумм свыше 10 тысяч гривен.
- Однако в феврале банк убрал эту комиссию. Поэтому все IBAN-платежи из собственных средств в mono стали бесплатные.