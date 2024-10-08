Какие надбавки к пенсии предусмотрены пенсионерам после 65 лет

Украинцы, достигшие 65 лет и имеющие достаточный страховой стаж, должны получать пенсию, составляющую не менее 40% от их заработной платы. С возрастом их пенсия постепенно растет.

Получают ли доплаты 65-летние пенсионеры

Если пенсия 65-летнего пенсионера меньше 40% от минимальной заработной платы, ему автоматически назначается доплата до указанного минимума, сообщают в ПФУ.

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Например, если минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, то минимальная пенсия должна быть не менее 3 200 гривен. Однако фактическая минимальная пенсия сейчас составляет 3 370 гривен.

Обратите внимание! Доплата к пенсии начисляется автоматически, и не требует обращения в Пенсионный фонд.

Возрастные надбавки к пенсиям

Стоит отметить, что после достижения 70 лет пенсионеры имеют право на автоматическую доплату по возрасту. Размер этой доплаты зависит от возраста пенсионера и увеличивается с годами. В частности: