Есть серьезные повреждения: Россия ударила по объектам Нафтогаза в двух регионах
23 мая, 16:34
Ирина Гайдук

Более суток российская армия массированно атакует нефтегазовые объекты Нафтогаза. Под ударом оказалась газовая инфраструктура в Харьковской и Полтавской областях.

Что известно о последствиях атаки?

О последствиях атаки сообщили в компании.

 

Есть серьезные повреждения оборудования и масштабные пожары. Самое важное – персонал успели эвакуировать. На местах работают все соответствующие службы,
– говорят в Нафтогазе.

 

 

