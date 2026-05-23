23 мая, 16:34
Есть серьезные повреждения: Россия ударила по объектам Нафтогаза в двух регионах
Более суток российская армия массированно атакует нефтегазовые объекты Нафтогаза. Под ударом оказалась газовая инфраструктура в Харьковской и Полтавской областях.
Что известно о последствиях атаки?
О последствиях атаки сообщили в компании.
Есть серьезные повреждения оборудования и масштабные пожары. Самое важное – персонал успели эвакуировать. На местах работают все соответствующие службы,
– говорят в Нафтогазе.