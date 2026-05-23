Есть серьезные повреждения: Россия ударила по объектам Нафтогаза в двух регионах

Более суток российская армия массированно атакует нефтегазовые объекты Нафтогаза. Под ударом оказалась газовая инфраструктура в Харьковской и Полтавской областях.

Что известно о последствиях атаки? О последствиях атаки сообщили в компании. Есть серьезные повреждения оборудования и масштабные пожары. Самое важное – персонал успели эвакуировать. На местах работают все соответствующие службы,

– говорят в Нафтогазе.