Евро и доллар сравнялись впервые за 20 лет: что произошло

Евро упало до 20-летнего минимума. Теперь доллар и евро стоят практически одинаково. Первопричиной такой ситуации является война, которую Россия ведет против Украины.

Почему евро и доллар сравнялись

Американская и европейская валюты приближаются к паритету по разным причинам, сообщает 24 канал. Евро падает из-за энергетического кризиса в регионе, а доллар растет благодаря решениям Федрезерва (центробанка США).

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Евро падает

россия приостановила "Северный поток-1" – крупнейший трубопровод, который транспортирует газ в Германию – на 10 дней. Работу должны возобновить 21 июля, но в Европе опасаются, что россия может продлить техническое обслуживание дольше шантажа. Как реакция – курс евро упал до 1,0007 доллара, по данным Finance! Yahoo самого низкого уровня с декабря 2002 года.

Доллар растет

Но не только евро слабеет, но и доллар укрепляется. Индекс доллара, измеряющий соотношение валюты по отношению к 6 другим валютам, достиг 108,19, что является самым высоким показателем с октября 2002 года. Американская валюта выросла благодаря ожиданиям, что ФРС продолжит агрессивно повышать ставки, борясь с инфляцией.

ФРС собирается повышать ставки более агрессивно, чем большинство других центральных банков развитых рынков, и мы не думаем, что другие центральные банки развитых рынков действительно обладают достаточной пропускной способностью, чтобы не отставать,

– сказал Бипан Рай из CIBC Capital Markets в комментарии Reuters.

Ожидается, что ФРС повысит ставки на 0,75% на заседании 26 – 27 июля. Это значительное повышение, учитывая, что сейчас ставка на уровне 1,5% – 1,75%.

Что это значит для украинцев

Официальный курс доллара и евро от НБУ действительно почти сравнялся. Во вторник, 12 июля, доллар и дальше зафиксирован на уровне 29,25 гривны, а евро опустился до 29,51 гривны. То есть разница минимальна.

На наличном рынке тоже цена практически сравнялась. К примеру, в банках покупают доллар за 36 гривен, а евро – всего на 15 копеек подороже. Продают доллар за 37,20 гривны, евро – за 37,50 гривны, по данным "Минфина".

На черном рынке похожие цены. Доллар покупают за 37 гривен, евро – за 37,20 гривны. В то же время продажа доллара в среднем достигла 37,33 гривны, а евро – 37,60 гривны.

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