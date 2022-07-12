Чому євро і долар зрівнялися

Американська та європейська валюти наближаються до паритету з різних причин, повідомляє 24 канал. Євро падає через енергетичну кризу в регіоні, а долар росте завдяки рішенням Федрезерву (центробанку США).

Цікаво Бот мрії: як штучний інтелект допомагає в інвестиціях

Євро падає

росія призупинила "Північний потік-1" – найбільший трубопровід, який транспортує газ до Німеччини – на 10 днів. Роботу мають відновити 21 липня, але в Європі побоюються, що росія може продовжити технічне обслуговування довше задля шантажу. Як реакція – курс євро впав до 1,0007 долара, за даними Finance!Yahoo найнижчого рівня з грудня 2002 року.

Долар росте

Але не лише євро слабшає, а й долар зміцнюється. Індекс долара, який вимірює співвідношення валюти щодо 6 інших валют, досяг 108,19, що є найвищим показником з жовтня 2002 року. Американська валюта зросла завдяки очікуванню, що ФРС продовжить агресивно підвищувати ставки, борючись з інфляцією.

ФРС збирається підвищувати ставки більш агресивно, ніж більшість інших центральних банків розвинених ринків, і ми не думаємо, що інші центральні банки розвинутих ринків справді мають достатню пропускну здатність, щоб не відставати,

– сказав Біпан Рай з CIBC Capital Markets в коментарі Reuters.

Очікується, що ФРС підвищить ставки на 0,75% на засіданні 26 – 27 липня. Це значне підвищення, зважаючи на те, що зараз ставка на рівні 1,5% – 1,75%.

Що це означає для українців

Офіційний курс долара та євро від НБУ і справді майже зрівнявся. У вівторок, 12 липня, долар і надалі зафіксований на рівні 29,25 гривні, а євро опустився до 29,51 гривні. Тобто різниця мінімальна.

На готівковому ринку теж ціна практично зрівнялася. До прикладу, у банках купують долар за 36 гривень, а євро – всього на 15 копійок дорожче. Продають долар за 37,20 гривні, євро – за 37,50 гривні, за даними "Мінфін".

На чорному ринку схожі спреди. Долар купують за 37 гривень, євро – за 37,20 гривні. Водночас продаж долара в середньому досяг 37,33 гривні, а євро – 37,60 гривні.

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.

До теми – росія припинила поставки газу "Північним потоком" до Німеччини: дивіться відео