Украина рассматривает переход с доллара на евро, – Reuters

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Украина может отказаться от доллара как основной валюты для привязки курса гривны в пользу евро. На это есть несколько весомых причин.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему Украина рассматривает переход с доллара на евро

Пышный рассказал, что потенциальное вступление Украины в Евросоюз, усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности Украины, а также "большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли" заставляют пересмотреть возможность отказа от доллара США как основной валюты курсовой привязки.

Пышный отметил, что переход к евро как базовой валюте – сложная работа, которая "требует качественной, разносторонней подготовки".

Почему переход на евро будет способствовать экономическому росту

По словам главы НБУ, оживление инвестиционной и потребительской активности благодаря сближению с Европой и нормализация экономики помогли бы экономическому росту. По его прогнозам, это позволит украинской экономике вырасти на 3,7 – 3,9% в ближайшие два года.

В то же время Пышный отметил, что экономическая траектория страны во многом зависят от хода войны с Россией.

Быстрое прекращение войны однозначно было бы положительным сценарием с хорошими экономическими результатами, если бы оно включало гарантии безопасности для Украины,

– отметил глава НБУ.

Однако, по его словам, "для полной реализации экономических выгод от прекращения войны, вероятно, нужно время".

Какие есть ожидания относительно внешнего финансирования

В контексте внешнего финансирования Пышный рассказал, что в этом году в НБУ ожидают поступления 55 миллиардов долларов, которые не только покроют дефицит бюджета, но и будут привлечены и для резерва государственных финансов на последующие годы, когда объемы помощи могут сократиться.

"Мы прогнозируем, что в 2026 году Украина получит около 17 млрд долларов, а в 2027 году – 15 миллиардов долларов", – заявил Пышный.

Какова ситуация с долларом

В издании отметили, что после возвращения Дональда Трампа на пост президента США, упал более чем на 9% по сравнению с корзиной основных валют, ведь инвесторы отказываются от владения американскими активами.

Несмотря на это, доллар остается доминирующей валютой на валютном рынке, хотя доля транзакций в евро "умеренно" растет.