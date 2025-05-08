Украина рассматривает переход с доллара на евро, – Reuters
- Украина рассматривает переход с доллара на евро из-за возможного вступления в ЕС и изменений на мировых рынках.
- Экономический рост прогнозируется на 3,7 – 3,9% в ближайшие два года, но зависит от хода войны с Россией.
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Украина может отказаться от доллара как основной валюты для привязки курса гривны в пользу евро. На это есть несколько весомых причин.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Почему Украина рассматривает переход с доллара на евро
Пышный рассказал, что потенциальное вступление Украины в Евросоюз, усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности Украины, а также "большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли" заставляют пересмотреть возможность отказа от доллара США как основной валюты курсовой привязки.
Пышный отметил, что переход к евро как базовой валюте – сложная работа, которая "требует качественной, разносторонней подготовки".
Почему переход на евро будет способствовать экономическому росту
По словам главы НБУ, оживление инвестиционной и потребительской активности благодаря сближению с Европой и нормализация экономики помогли бы экономическому росту. По его прогнозам, это позволит украинской экономике вырасти на 3,7 – 3,9% в ближайшие два года.
В то же время Пышный отметил, что экономическая траектория страны во многом зависят от хода войны с Россией.
Быстрое прекращение войны однозначно было бы положительным сценарием с хорошими экономическими результатами, если бы оно включало гарантии безопасности для Украины,
– отметил глава НБУ.
Однако, по его словам, "для полной реализации экономических выгод от прекращения войны, вероятно, нужно время".
Какие есть ожидания относительно внешнего финансирования
В контексте внешнего финансирования Пышный рассказал, что в этом году в НБУ ожидают поступления 55 миллиардов долларов, которые не только покроют дефицит бюджета, но и будут привлечены и для резерва государственных финансов на последующие годы, когда объемы помощи могут сократиться.
"Мы прогнозируем, что в 2026 году Украина получит около 17 млрд долларов, а в 2027 году – 15 миллиардов долларов", – заявил Пышный.
Какова ситуация с долларом
В издании отметили, что после возвращения Дональда Трампа на пост президента США, упал более чем на 9% по сравнению с корзиной основных валют, ведь инвесторы отказываются от владения американскими активами.
Несмотря на это, доллар остается доминирующей валютой на валютном рынке, хотя доля транзакций в евро "умеренно" растет.