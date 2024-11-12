Евро удивило ценой: на сколько НБУ опустил валюту

Стоимость официального евро опустилось ниже чем 44 гривны за валюту. То есть валюта за последние сутки потеряла рекордные 49 копеек.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,29 гривны. То есть цена валюты не изменилась против 11 ноября.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Официальный курс евро вместо этого составляет 43,99 гривны. То есть, цена упала на 49 копеек.

По состоянию на 13 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,37 гривны,

евро – 43,94 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 12 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,15 гривны, продажа – по 41,65 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,65 гривны, продажа – по 41,70 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,40 гривны, продажа – 41,79 гривны.

Курс перед грядущими праздниками

По словам банкира Тараса Лесового, которыми он поделился с 24 Каналом, из-за того, что праздники уже совсем не за горами граждане чаще будут совершать покупки, а это будет влиять на валютный рынок. Речь идет, в частности, о покупках к "черной пятнице", что в конце ноября.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы находимся на пороге скидочных "черных пятниц", рождественско-новогодних праздников, что положительно скажется на балансе спроса и предложения. Ведь часть граждан будет покупать валюту, а часть граждан будет тратить валюту, обменивая ее на гривну для осуществления запланированных покупок.

Кстати, по прогнозам банкира Анны Золотько для 24 Канала, наличный рынок на этой неделе будет пытаться удержать стоимость доллара выше отметки 41,50 гривны за доллар. Поэтому диапазон колебания составит от 41,40 гривны до 41,60 гривны за доллар.