Евро отошел от психологической отметки: курс валют на 21 июля

Официальный курс гривни укрепился по отношению к евро и другим валютам. Какую цену евро, польского злотого и британского фунта стерлинга установил НБУ 21 июля, читайте дальше.

Официальный курс валют

В четверг, 21 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 29,81 гривны за евро, что на 19 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Следовательно, евро отдалилось от отметки 30 которой достигло вчера.

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Польский злотый тоже подешевел – на 7 копеек до 6,23 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов упал в цене на 14 копеек и стоит 35,02 гривны.

Напомним, что с 24 февраля курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривны. Соответственно курсы евро, злотого и других валют по отношению к гривне высчитываются из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Так что фактически официальные курсы сейчас не зависят от ситуации в Украине, а только от ситуации на глобальном валютном рынке. Чтобы понимать, в каком положении украинская гривна, лучше принимать во внимание ситуацию на наличном рынке.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 4 июля остановился на уровне:

Доллар: покупка – 35,89 гривны, продажа – 36,86 гривны.

Евро: покупка – 36,33 гривны, продажа – 37,38 гривны.

Злотый: покупка – 7,63 гривны, продажа –7,82 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 43,00 грн, продажа – 46,00 грн.

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