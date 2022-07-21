Евро отошел от психологической отметки: курс валют на 21 июля
Официальный курс гривни укрепился по отношению к евро и другим валютам. Какую цену евро, польского злотого и британского фунта стерлинга установил НБУ 21 июля, читайте дальше.
Официальный курс валют
В четверг, 21 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 29,81 гривны за евро, что на 19 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Следовательно, евро отдалилось от отметки 30 которой достигло вчера.
Интересно Вознаграждения до 3000 долларов: почему лето – лучшее время, чтобы начать инвестировать
Польский злотый тоже подешевел – на 7 копеек до 6,23 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов упал в цене на 14 копеек и стоит 35,02 гривны.
Напомним, что с 24 февраля курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривны. Соответственно курсы евро, злотого и других валют по отношению к гривне высчитываются из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.
Так что фактически официальные курсы сейчас не зависят от ситуации в Украине, а только от ситуации на глобальном валютном рынке. Чтобы понимать, в каком положении украинская гривна, лучше принимать во внимание ситуацию на наличном рынке.
Наличный курс валют
По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 4 июля остановился на уровне:
- Доллар: покупка – 35,89 гривны, продажа – 36,86 гривны.
- Евро: покупка – 36,33 гривны, продажа – 37,38 гривны.
- Злотый: покупка – 7,63 гривны, продажа –7,82 гривны.
- Фунт стерлингов: покупка – 43,00 грн, продажа – 46,00 грн.
Важно – США готовят 700-миллионный пакет помощи Украине: смотреть видео