Евро существенно подешевело: цена опустилась ниже 40 гривен
28 сентября 2023, 10:02Читати новину українською
После резкого спада стоимости при продаже и покупке на сегодняшний день доллар все еще немного колеблется в цене. Впрочем, этого не скажешь о евро, которое в обменниках резко обвалилось в цене.
Курс валют в банках
- В "Минфин" отметили, что 28 сентября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,6 гривны (-10 копеек против 27 сентября), а продажа – 38,25 гривны (-5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем происходит за 40,12 гривны (-18 копеек), а продают в среднем по 41 гривне (-10 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,77 гривны (без изменений), а продажа – 38,25 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 39,86 гривны (-62 копейки), а продажа – 40,96 гривны (+13 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,05 гривны (-5 копеек), а продажа – 38,2 гривны (-2 копейки).
- Евро покупают за 40,48 гривны (-12 копеек), а продают по 40,77 гривны (-13 копеек).
Спрос на валюту превышает предложение
Объемы продаж иностранной валюты на прошлой неделе составили 823,5 миллиона долларов. Интересно, что для НБУ нужно сохранять значительные объемы продаж, чтобы в дальнейшем сбалансировать рынок.
Несмотря на сокращение спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, он продолжает существенно превышать ее предложение на межбанковском рынке.