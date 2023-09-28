Евро существенно подешевело: цена опустилась ниже 40 гривен

После резкого спада стоимости при продаже и покупке на сегодняшний день доллар все еще немного колеблется в цене. Впрочем, этого не скажешь о евро, которое в обменниках резко обвалилось в цене.

Курс валют в банках

В "Минфин" отметили, что 28 сентября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,6 гривны (-10 копеек против 27 сентября), а продажа – 38,25 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем происходит за 40,12 гривны (-18 копеек), а продают в среднем по 41 гривне (-10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,77 гривны (без изменений), а продажа – 38,25 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(без изменений), а продажа – (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,86 гривны (-62 копейки), а продажа – 40,96 гривны (+13 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,05 гривны (-5 копеек), а продажа – 38,2 гривны (-2 копейки).

(-5 копеек), а продажа – (-2 копейки). Евро покупают за 40,48 гривны (-12 копеек), а продают по 40,77 гривны (-13 копеек).

Спрос на валюту превышает предложение

Объемы продаж иностранной валюты на прошлой неделе составили 823,5 миллиона долларов. Интересно, что для НБУ нужно сохранять значительные объемы продаж, чтобы в дальнейшем сбалансировать рынок.

Богдан Данилишин Член Совета Национального банка Украины (НБУ) Несмотря на сокращение спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, он продолжает существенно превышать ее предложение на межбанковском рынке.

С начала года общий объем проданной валюты НБУ – 18,6 миллиарда долларов.