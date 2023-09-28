Какая ситуация на валютном рынке

Для НБУ нужно сохранять значительные объемы продаж иностранной валюты, чтобы и дальше сбалансировать рынок. Объемы продаж на прошлой неделе составили 823,5 миллиона долларов.

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Богдан Данилишин Член Совета Национального банка Украины (НБУ) Несмотря на сокращение спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, он продолжает существенно превышать ее предложение на межбанковском рынке.

Он добавил, что общий объем проданной валюты НБУ с начала года составляет 18,6 млрд долларов.

Напомним! Безналичный рынок балансируется благодаря продаже валюты НБУ по курсу, близкому к официальному – 36,93 гривны за доллар.

Прогноз НБУ по дефициту электроэнергии

Алексей Шабан рассказал, что в IV квартале 2023 года дефицит электроэнергии е составит не более 5%. К тому же 1,5-2% дефицита будет перекрываться импортной электроэнергией.

Еще в начале 2023 года НБУ предполагал, что по базовому сценарию дефицит составит 15 – 18% в IV квартале 2023 года и I квартале 2024 года, по отрицательному сценарию – 30 – 33%. Так что прогнозы ощутимо улучшились.

Алексей Шабан Заместитель главы НБУ Мы увидели, что на платежный баланс и инфляцию проблемы с электроэнергетикой повлияли не так, как ожидалось. Можно даже сказать, что на инфляцию совсем не повлияли, поскольку снижение цен на горючее и сырье смогли "прижать" инфляцию.

Он объяснил, что разрушение Каховской ГЭС не сильно повлияло на дефицит. В июле ситуации сбалансировали осадки, а в августе – импорт.