Евро ниже чем 46 гривен

Официальный курс доллара лишь на 1 копейку вырос за последние сутки, в то же время курс евро опустился с отметки в более 46 гривен. Ожидается, что валюты снова подорожают.

Официальный курс 24 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,35 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку.

Читайте также В 2025 году курс евро будет зависеть от курса доллара

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.

Официальный курс евро взамен составляет 45,99 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 15 копеек.

По состоянию на 25 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,37 гривны,

евро – 46,04 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 24 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,20 гривны, а продажа – 41,70 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,70 гривны , а продажа – 41,75 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 41,34 гривны, а продажа – 41,78 гривны.

К какому курсу готовиться на этой неделе

Как рассказал 24 Каналу банкир Анна Золотько, большую часть прошлой недели курс был в пределах 41,40 – 41,50 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Наличный рынок двигался параллельно с ВРУ, опережая последний на 30 – 35 копеек. Поэтому стоимость американской валюты в наличном сегменте достигла пиковых отметок на уровне 41,84 гривны за доллар в середине недели. А ближе к пятнице опустилась до отметок 41,70 – 41,75 гривны за доллар.

В то же время на этой неделе ожидается, что спрос будет умеренно сокращаться. Кроме того, этой неделе не запланировано значительных выплат по ОВГЗ, что также будет сдерживать спрос на иностранную валюту.

Важно! В наличном сегменте стоимость американской валюты в течение недели будет находиться в диапазоне 41,3 – 41,9 гривны за доллар.