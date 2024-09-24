Офіційний курс 24 вересня
За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,35 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 1 копійку.
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Офіційний курс євро натомість становить 45,99 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 15 копійок.
Станом на 25 вересня, курс від НБУ буде такий:
- долар – 41,37 гривні,
- євро – 46,04 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 24 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 41,20 гривні, а продаж – 41,70 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,70 гривні, а продаж – 41,75 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 41,34 гривні, а продаж – 41,78 гривні.
До якого курсу готуватися цього тижня
Як розповів 24 Каналу банкірка Анна Золотько, більшу частину минулого тижня курс був в межах 41,40 – 41,50 гривні за долар.
Готівковий ринок рухався паралельно з ВРУ, випереджаючи останній на 30 – 35 копійок. Тож вартість американської валюти в готівковому сегменті сягнула пікових позначок на рівні 41,84 гривні за долар в середині тижня. А ближче до п’ятниці опустилася до позначок 41,70 – 41,75 гривні за долар.
Водночас цього тижня очікується, що попит помірно скорочуватиметься. Крім того, цього тижня не заплановано значних виплат за ОВДП, що також стримуватиме попит на іноземну валюту.
Важливо! У готівковому сегменті вартість американської валюти протягом тижня знаходитиметься в діапазоні 41,3 – 41,9 гривні за долар.