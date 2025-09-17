Евро пересекло отметку в 49 гривен: где больше всего выросла валюта
- Евро выросло на черном рынке и в обменниках, пересекая отметку в 49 гривен.
- По состоянию на 17 сентября покупка евро в банках стоит 48,39 гривны, а продажа – 49,05 гривны.
За последние сутки евро на рынке подорожало везде. Наибольший рост произошел на черном рынке и в обменниках. Валюта при продаже пересекла отметку в 49 гривен. Зато доллар стабилен в банках, а в обменниках несущественно прибавил в цене.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 17 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41 гривен (без изменений по сравнению с 16 сентября) и продажа по 41,47 гривны (-3 копейки).
- Покупка евро проходит по 48,39 гривны (+24 копейки), продажа – по 49,05 гривны (+28 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,32 гривны (+2 копейки), а продать по 41,40 гривны (без изменений).
- Покупка евро по 48,70 гривны (+20 копеек), а продажа по 49,05 гривны (+40 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 40,70 гривны (+16 копеек), а продают по 41,41 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,03 (+39 копеек), а продают по 49,16 гривны (+26 копеек).
По сколько будет доллар в 2026 году?
По словам нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка, в проекте бюджета курс доллара прогнозируют на уровне 45,6 гривны за валюту.
Зато в Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы предполагается, что курс в среднем в Украине будет на уровне 44,7 гривны за валюту, а на конец периода (декабрь) – 44,8 гривны за валюту.
А по опросу Европейской Бизнес Ассоциации, бизнесы в Украине ожидают средний курс доллара на уровне 46 гривен за валюту.