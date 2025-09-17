Укр Рус
17 сентября, 09:50
Евро пересекло отметку в 49 гривен: где больше всего выросла валюта

Валерия Городинская
Основні тези
  • Евро выросло на черном рынке и в обменниках, пересекая отметку в 49 гривен.
  • По состоянию на 17 сентября покупка евро в банках стоит 48,39 гривны, а продажа – 49,05 гривны.

За последние сутки евро на рынке подорожало везде. Наибольший рост произошел на черном рынке и в обменниках. Валюта при продаже пересекла отметку в 49 гривен. Зато доллар стабилен в банках, а в обменниках несущественно прибавил в цене.

Какой курс валют в банках?

  • По состоянию на утро 17 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41 гривен (без изменений по сравнению с 16 сентября) и продажа по 41,47 гривны (-3 копейки).

  • Покупка евро проходит по 48,39 гривны (+24 копейки), продажа – по 49,05 гривны (+28 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

  • Купить доллар можно в среднем по 41,32 гривны (+2 копейки), а продать по 41,40 гривны (без изменений).
  • Покупка евро по 48,70 гривны (+20 копеек), а продажа по 49,05 гривны (+40 копеек).

По сколько курс в обменниках?

  • Доллары покупают в среднем по: 40,70 гривны (+16 копеек), а продают по 41,41 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро покупают по 48,03 (+39 копеек), а продают по 49,16 гривны (+26 копеек).

По сколько будет доллар в 2026 году?