Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 16 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41 гривен (-7 копеек против 15 сентября) и продажа по 41,50 гривны (-5 копеек).
- Покупка евро проходит по 48,15 гривны (+5 копеек), продажа – по 48,77 гривны (+7 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,30 гривны (-6 копеек), а продать по 41,40 гривны (без изменений).
- Покупка евро по 48,50 гривны (без изменений), а продажа по 48,65 гривны (без изменений).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 40,54 гривны (-61 копейка), а продают по 41,35 гривны (-15 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 47,64 (-66 копеек), а продают по 48,90 гривны (+25 копеек).
Какие курсы валют заложены в бюджет на 2026 год?
Прогнозируется, что прогнозируемый курс доллара на 2026 год в проекте бюджета будет на уровне 45,60 гривны за валюту. А в Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы ожидался средний курс на уровне 44,70 гривны за доллар.
Зато средний курс евро в приложении "Прогнозируемый расчет акцизного налога с электрической энергии на 2026 год" авторы законопроекта заложили на уровне 49,40 гривны. Дело в том, что многие ставки акцизов предусмотрены именно в этой валюте.