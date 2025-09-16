Прогнозируется, что прогнозируемый курс доллара на 2026 год в проекте бюджета будет на уровне 45,60 гривны за валюту. А в Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы ожидался средний курс на уровне 44,70 гривны за доллар.