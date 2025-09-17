Укр Рус
Економіка Макроекономіка Євро перетнуло позначку у 49 гривень: де найбільше зросла валюта
17 вересня, 09:50
2

Євро перетнуло позначку у 49 гривень: де найбільше зросла валюта

Валерія Городинська
Основні тези
  • Євро зросло на чорному ринку та в обмінниках, перетнувши позначку у 49 гривень.
  • Станом на 17 вересня купівля євро в банках коштує 48,39 гривні, а продаж – 49,05 гривні.

За останню добу євро на ринку подорожчало всюди. Найбільший ріст відбувся на чорному ринку та в обмінниках. Валюта при продажу перетнула позначку у 49 гривень. Натомість долар стабільний в банках, а в обмінниках несуттєво додав до ціни.

Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 17 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривень (без змін проти 16 вересня) та продаж по 41,47 гривні (-3 копійки).

Дивіться також Це "бюджет виборів", – нардеп оцінив проєкт бюджету на 2026 рік

  • Купівля євро проходить по 48,39 гривні (+24 копійки), продаж – по 49,05 гривні (+28 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 41,32 гривні (+2 копійки), а продати по 41,40 гривні (без змін).
  • Купівля євро по 48,70 гривні (+20 копійок), а продаж по 49,05 гривні (+40 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 40,70 гривні (+16 копійок), а продають по 41,41 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 48,03 (+39 копійок), а продають по 49,16 гривні (+26 копійок).

По скільки буде долар у 2026 році?