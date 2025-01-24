Сначала доллар, теперь евро: НБУ опустил валюты в цене

За последние сутки европейская валюта потеряла 20 копеек от предыдущей цены. Зато хоть доллар опустился лишь на 6 копеек, но цена остается ниже 42 гривен.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,97 гривны. То есть цена валюты упала на 6 копеек против 23 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,67 гривны. То есть цена упала на 20 копеек.

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По состоянию на 27 января курс НБУ будет такой:

доллар – 41,92 гривны,

евро – 43,91 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 24 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,90 гривны , продажа – по 42,40 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,17 гривны , продажа – по 42,30 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,63 гривны, продажа – 42,36 гривны.

Какой прогнозируют официальный курс

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что НБУ справился с вызовами января и убедил игроков рынка в том, что в ближайшее время мы не увидим новых и чрезмерных "хайпов".

В то же время изменение учетной ставки и ожидания дальнейших изменений является признаком того, что регулятор достаточно вовремя применяет механизм укрепления гривны, что вместе с валютными интервенциями в ближайшее время может "приглушить" движение курсов вверх и в дальнейшем успокоит инфляцию,

- сказал Тарас Лесовой.