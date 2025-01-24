Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,97 гривны. То есть цена валюты упала на 6 копеек против 23 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,67 гривны. То есть цена упала на 20 копеек.
Читайте также В НБУ рассказали, целесообразно ли было вводить режим управляемой гибкости
По состоянию на 27 января курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,92 гривны,
- евро – 43,91 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 24 января курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,90 гривны, продажа – по 42,40 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,17 гривны, продажа – по 42,30 гривны,
- в обменниках: покупка – 41,63 гривны, продажа – 42,36 гривны.
Какой прогнозируют официальный курс
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что НБУ справился с вызовами января и убедил игроков рынка в том, что в ближайшее время мы не увидим новых и чрезмерных "хайпов".
В то же время изменение учетной ставки и ожидания дальнейших изменений является признаком того, что регулятор достаточно вовремя применяет механизм укрепления гривны, что вместе с валютными интервенциями в ближайшее время может "приглушить" движение курсов вверх и в дальнейшем успокоит инфляцию,
- сказал Тарас Лесовой.
- Ожидается, что на начало февраля официальный курс доллара может колебаться в пределах 42 – 42,3 гривны за доллар.
- В то же время по итогам января, по сравнению с декабрем, официальный курс доллара может незначительно измениться в пределах от 42,02 гривны за доллар до 42,10 гривны за доллар.