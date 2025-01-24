Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,97 гривні. Тобто ціна валюти впала на 6 копійок проти 23 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,67 гривні. Тобто ціна впала на 20 копійок.
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Станом на 27 січня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,92 гривні,
- євро – 43,91 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 24 січня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,90 гривні, продаж – по 42,40 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,17 гривні, продаж – по 42,30 гривні,
- в обмінниках: купівля – 41,63 гривні, продаж – 42,36 гривні.
Який прогнозують офіційний курс
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що НБУ впорався з викликами січня та переконав гравців ринку в тому, що найближчим часом ми не побачимо нових і надмірних "хайпів".
Водночас зміна облікової ставки й очікування подальших змін є ознакою того, що регулятор досить вчасно застосовує механізм зміцнення гривні, що разом із валютними інтервенціями найближчим часом може "притишити" рух курсів вгору та надалі заспокоїть інфляцію,
— сказав Тарас Лєсовий.
- Очікується, що на початок лютого офіційний курс долара може коливатися в межах 42 – 42,3 гривні за долар.
- Водночас за підсумками січня, порівняно з груднем, офіційний курс долара може незначно змінитися в межах від 42,02 гривні за долар до 42,10 гривні за долар.