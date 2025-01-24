Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,97 гривні. Тобто ціна валюти впала на 6 копійок проти 23 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,67 гривні. Тобто ціна впала на 20 копійок.

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Станом на 27 січня курс НБУ буде такий:

долар – 41,92 гривні,

євро – 43,91 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 24 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,90 гривні , продаж – по 42,40 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,17 гривні , продаж – по 42,30 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,63 гривні, продаж – 42,36 гривні.

Який прогнозують офіційний курс

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що НБУ впорався з викликами січня та переконав гравців ринку в тому, що найближчим часом ми не побачимо нових і надмірних "хайпів".

Водночас зміна облікової ставки й очікування подальших змін є ознакою того, що регулятор досить вчасно застосовує механізм зміцнення гривні, що разом із валютними інтервенціями найближчим часом може "притишити" рух курсів вгору та надалі заспокоїть інфляцію,

— сказав Тарас Лєсовий.